Новогодний бюджет новосибирцев превысил доковидный уровень

По данным SuperJob, эта сумма оказалась больше, чем в 2019 году, до эпидемии COVID-19 и её влияния на экономику и доходы горожан, когда для подобных нужд новосибирцам было необходимо 16 тыс. рублей. При этом в нынешнем году затраты оказались немного меньше, чем годом ранее, когда жители Новосибирска называли сумму 16,4 тыс. рублей.

По мнению опрошенных, высокая инфляция не оставляет им выбора: в этом году праздничные расходы неизбежно вырастут. Самый большой бюджет — у россиян с доходом от 80 тыс. руб. (24,1 тыс. руб.). Мужчины планируют потратить больше, чем женщины (20,3 против 16,4 тыс. руб. соответственно), а молодежь до 24 лет — чуть больше, чем представители других возрастных категорий (20,3 тыс. руб.).

В Москве средняя сумма предполагаемых расходов в праздники составляет 23,2 тыс. руб. на одного человека без учета подарков — это больше, чем в других крупных городах. На втором месте по размеру праздничного бюджета — Санкт-Петербург (в среднем 20,4 тыс. руб.), на третьем — Красноярск и Самара (по 19,3 тыс. руб.). Меньше всего планируют потратить жители Волгограда (14,3 тыс. руб.), Нижнего Новгорода (15,8 тыс. руб.) и Новосибирска (16,2 тыс. руб.).

Если же сравнивать с 2019 годом, то доковидный уровень новогоднего бюджета сегодня выше в Москве, Санкт-Петербурге, Самаре, Омске, Уфе, Казани, Воронеже, Челябинске, Ростове-на Дону и Новосибирске. Жители Красноярска, Екатеринбурга, Перми, Нижнего Новгорода и Волгограда, напротив, потратят на встречу нового 2022 года меньше, чем тратили до знакомства человечества с COVID-19.