Новогодняя ночь в Новосибирске без официальных массовых мероприятий

Новосибирск встретит 2021 год без официальных массовых мероприятий. Они запрещены постановлением губернатора. Не будет официальных салютов и фейерверков. Городской транспорт также будет ходить в обычном режиме — никакого продления времени работы в новогоднюю ночь. Об этом в ходе пресс-конференции в ТАСС сообщил Григорий Милогулов, заместитель министра культуры Новосибирской области.

Губернаторская елка пройдет в онлайн-формате и в виде телепередачи. Обычного для новогодних утренников интерактива — игр и хороводов у елок в холлах ДК и театров — тоже не будет. Дед Мороз и Снегурочка пообщаются с детьми только со сцены — адресуясь к целому залу, без личных контактов. Залы на всех мероприятиях (и детских, взрослых) будут заполнятся только на 50%. Как отметил второй спикер пресс-конференции Владимир Державец, заместитель начальника департамента культуры, спорта и молодежной политики, «большая часть билетов на новогодние спектакли уже сейчас выкуплена». В общем, дефицит вполне предсказуем.

Но Владимир Державец и Григорий Милогулов попросили отнестись к этой ситуации с пониманием — так как речь идет о задаче хоть как-то сохранить культурный контент новогодних недель. Впрочем, представители мэрии и Минкульта заявляют: несмотря на пандемийные ограничения, событийный ритм Новосибирска не ослабнет, депрессивными эти праздники не станут.

— Мы не видим причин снижения гостевого потока из области и соседних регионов, — отметил Григорий Милогулов. — Культурная и спортивная повестка уже не стала — точно не меньше, чем обычно. Единственное ограничение — 50% заполняемость залов.

Особые предложения на каникулярные дни есть у всех театров, экспозиционная программа Новосибирского художественного музея отличается буквально прорывной плотностью, заработает ледовый городок на Михайловской набережной — так что дефицит впечатлений горожанам не грозит. Однако Григорий Милогулов настоятельно попросил пересмотреть «комплектацию» детских новогодних прогулок и культпоходов. Обычные компаньоны детей, приходящих в театры и на выставки, — это, как правило, бабушки и дедушки. Милогулов попросил родителей самостоятельно сопровождать детей, чтобы защитить старшее поколение, попадающее в группы риска.

Спортивные мероприятия в закрытых помещениях будут проходить без зрителей, но сам спортивный календарь весьма плотный.

— Нами запланированы на каникулы более 40 официальных спортивных мероприятий, — сказал Сергей Ахапов, министр физической культуры и спорта Новосибирской области. — В том числе это 3 всероссийских турнира, 8 межобластных. В Бердске пройдет чемпионат по ездовому спорту. В Новосибирске со 2 по 9 января — шахматный турнир, часть российского чемпионата, в Кольцово – турнир по быстрым шахматам. Открыты 52 лыжные базы, 16 крытых площадок с искусственным льдом, более 100 сезонных катков — это рекорд всех прошлых лет. В областном центре — 12 катков в парках и скверах, 53 муниципальные хоккейные коробки откроют массовые катания. Действует керлинг-центр и 8 горнолыжных комплексов по области. Режим работы и расположение всех площадок можно узнать на сайте Министерства спорта Новосибирской области.

Для развлечений и прогулок отведены 4 основных пространства: Театральный сквер на площади Ленина, Первомайский сквер, Михайловская набережная и Центральный парк.

— Фестиваль снежных скульптур пройдет как обычно, — подчеркнул Владимир Державец. — Совсем новый концепт — фестиваль елок в Театральном. А в Рунете стартует большой проект «Встретим новый год по-новому» — на онлайновой-платформе, ставшей альтернативой Zoom. Это такое коллективное торжество с участием знаменитых новосибирцев и обычных горожан, абсолютно открытый формат. Кстати, многие новации — это концептуальные «заготовки» к 2023 году, к хоккейному чемпионату. Например, создание единого информационного пространства. Именно в эти новогодние каникулы начинается отработка навигационных решений для чемпионата. К 2023-му эта система будет полностью проработана.

Фото: pixabay.com, автор- GoranH