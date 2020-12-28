Сибиряки активно страхуются от несчастных случаев и болезней

По итогам 9 месяцев 2020 года страховой рынок Сибири показал рост во всех регионах округа. Сибиряки перечислили почти 65 млрд рублей страховых премий. Это на 10% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Больше всего взносов страховщики собрали в Новосибирской и Кемеровской областях, а также в Красноярском крае, сообщили в пресс-службе Сибирского ГУ Банка России.

Отмечается, что более динамично по сравнению со взносами росли страховые выплаты. Компенсации по страховым случаям почти достигли 32 млрд рублей, что на 26% больше, чем в аналогичном периоде прошлого года. Больше всего выплат получили жители Новосибирской и Иркутской областей, Красноярского края.

— Основным драйвером роста страхового рынка выступило страхование от несчастных случаев и болезней: объем страховых премий вырос за 9 месяцев на 62% относительно того же периода 2019 года и составил 11,5 млрд рублей. Это соответствует ситуации в России в целом и связано с ростом спроса на «коронавирусные» страховки, которые с апреля 2020 года появились на страховом рынке. Купить подобную страховку стало возможным даже у авиакомпаний при покупке билетов, м сообщили в пресс-службе.

В течение января-сентября 2020 года за полисы страхования жизни жители Сибири заплатили более 18 млрд рублей. При этом средняя стоимость такой страховки упала за год почти на 7 тыс. рублей до 74 тыс. рублей. Выплаты по полисам страхования жизни выросли на 73% до 10 млрд рублей — это самый значительный рост компенсаций из всех сегментов страхового рынка округа. Он связан, в том числе, с массовыми выплатами по полисам ИСЖ по ранее заключенным договорам страхования.

Добровольное медицинское страхование показало умеренный рост: +10% премий к аналогичному периоду прошлого года (4,7 млрд рублей). При этом пятую часть этой суммы заплатили жители Иркутской области. Больше всего рынок ДМС вырос в Красноярском крае: страховые компании получили на 55% больше взносов и заплатили на 58% больше компенсаций. Всего с января по сентябрь 2020 года сибиряки по полисам ДМС получили 2,4 млрд рублей выплат.

За 9 месяцев 2020 года сибиряки потратили на страхование имущества 11,8 млрд рублей, при этом больше половины — на автокаско. Выплаты по страховым случаям составили 3,6 млрд рублей.

Полисы ОСАГО обошлись водителям Сибири в 17,1 млрд рублей. Средняя стоимость страхового полиса по Сибири — 5 100 рублей. На покрытие ущерба после аварий страховые компании потратили более 12 млрд рублей, из которых четверть получили жители Новосибирской области.

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