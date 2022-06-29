Новорожденных теперь можно регистрировать по месту жительства родителей

Президент России Владимир Путин подписал закон, разрешающий указывать в свидетельстве о рождении место жительства родителей, а не место фактического появления ребенка на свет. Закон касается только детей, родившихся в России. Документ опубликован на официальном портале правовой информации.

По действовавшим до сих пор нормам от 1997 года, в записи акта о рождении указывается фактическое место рождения ребенка. Отмечается, что в некоторых городских и муниципальных округах закрываются родильные отделения, поэтому женщины отправляются рожать в крупные перинатальные центры.

Таким образом, в небольших поселениях, городских округах или муниципалитетах, не имеющих родильных отделений, родители не могли записать в качестве места рождения ребенка место своего жительства.

— По статистике, рождаемость в отдельных городских поселениях, городских и муниципальных округах равна нулю, что искажает статистический учет, при этом нарушаются права родителей, — говорится в пояснительной записке.

Изначально инициатива касалась родителей, проживающих в небольших городских поселениях, городских округах или муниципалитетах, численность населения в которых не превышает 50 тысяч человек. Но закон в итоге разрешает родителям регистрировать детей по месту их жительства независимо от вида муниципалитета и количества граждан, проживающих в нем.