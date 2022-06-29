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Новосибирские предприятия и вузы приглашают потренироваться в решении бизнес-задач

  • 29/06/2022, 11:24
Студенты, госслужащие и сотрудники предприятий Новосибирской области могут принять участие в третьем Всероссийском чемпионате по производительности и подготовке к нему – Летнем кампусе по производительности.

новости бизнесаОрганизатор чемпионата – Центр повышения производительности ВАВТ Минэкономразвития России начал регистрацию на Летний кампус по производительности. Это образовательная площадка, которая поможет подготовиться к чемпионату. Попробовать себя в решении бизнес-задач приглашают команды предприятий, в том числе участников национального проекта «Производительность труда», студентов вузов, команды центров компетенций и органов власти.

«Участники прокачают свои компетенции в четырех направлениях: стратегия, управление производством, маркетинг и HR, смогут потренироваться в бизнес-стимуляторе – это интерактивное игровое пространство, где действуют законы рынка, а также освоят приемы достижения высоких результатов в период изменений», – говорят организаторы.

Регистрация на Летний кампус продлится до 8 июля, а обучение команд пройдет с 12 по 29 июля. Участие в кампусе позволит занять место участника Всероссийского чемпионата по производительности, который состоится осенью, еще до официального открытия регистрации.

Летний кампус и этапы чемпионата пройдут дистанционно. Финал пройдет в Москве: за два дня команды сыграют заключительные раунды в бизнес-симуляторе и поборются за призовые места, получат экспертную оценку игровым стратегиям и выработают банк решений, важных в период структурной трансформации экономики.

Новосибирские предприятия и вузы участвовали в предыдущих Всероссийских чемпионатах по производительности и занимали призовые места: команда НГТУ победила в первом чемпионате, а команда Новосибирского государственного университета экономики и управления занимала второе место дважды – на первом и втором чемпионатах.

Фото: liderypro.ru

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Рубрики :

Регионы: Новосибирск

Теги : образование АИР НСО


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