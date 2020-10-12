Новосибирцам начислено 2,3 млрд рублей транспортного налога

Количество транспортных средств, которые находятся в собственности физических лиц, увеличилось за год в базе данных налоговых органов Новосибирской области более чем на 13 тыс. единиц. Всего по итогам 2019 года жители региона являются собственниками 1 млн 73 тыс. транспортных средств, сообщили в пресс-службе УФНС по Новосибирской области.

Отмечается, что владельцев транспорта в базе данных стало больше на 8 тыс. Всего по итогам 2019 г. учтено 751 тыс. плательщиков транспортного налога.

Из всех видов транспортных средств почти 70% приходится на легковые автомобили с мощностью двигателя до 150 л.с. (парк этих авто составляет около 722 тыс.). Стоит отметить, что за последний год количество машин мощностью до 100 л.с. стало меньше почти на 2%, при этом машин мощностью 100-150 л.с. стало больше на 3%.

— Значительнее был рост количества транспортных средств с большой мощностью двигателя. К примеру, на 6% увеличилось число легковых автомобилей с мощностью более 250 л.с. (таких авто учтено 25 тыс.). Кроме того, на 9% увеличилось количество грузовых автомобилей, находящихся в собственности физических лиц, с мощностью более 250 л.с. (в базе налоговых органов их числится 9 тыс. ед.). Стало больше на 13% снегоходов с мощностью свыше 50 л.с. (на учете стоит 2 тыс. ед.), почти на 40% увеличилось количество гидроциклов с мощностью двигателя свыше 100 л.с. (числится 209 ед.), — отметили в пресс-службе.

Общая сумма начисленного транспортного налога, подлежащая уплате физическими лицами в 2020 году, составила 2 млрд 331 млн руб. Это на 21 млн больше, чем годом ранее.

— Традиционно большая часть этой суммы приходится на легковые автомобили с мощностью двигателя свыше 150 л.с. Их владельцам начислена к уплате сумма налога в размере 1 млрд 222 млн руб. (52% от общей суммы). Между тем их доля в общем количестве ТС составляет всего 16%. Две трети легковых автомобилей, зарегистрированных на жителей Новосибирской области, составляют авто мощностью до 150 л.с., а сумма начисленного на них транспортного налога – лишь 21% от общей суммы (на эти авто начислено 482 млн руб.), — начальник отдела налогообложения имущества Управления Федеральной налоговой службы по Новосибирской области Андрей Сударев.

Такое соотношение связано с тем, что ставки транспортного налога зависят от мощности двигателя ТС, а также от количества лет, прошедших с года выпуска транспортных средств. Кроме того, при начислении транспортного налога для автомобилей, включенных в перечень легковых автомобилей средней стоимостью от 3 млн руб., применяется повышающий коэффициент от 1,1 до 3.

К примеру, максимальный повышающий коэффициент 3 был учтен налоговыми органами Новосибирской области при начислении транспортного налога за 2019 год в отношении 67 легковых автомобилей.

Напомним, срок уплаты имущественных налогов за 2019 год истекает 1 декабря 2020 года.

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