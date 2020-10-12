В Новосибирской области выявлено больше 14,2 тысяч случаев заражения коронавирусом

На утро 12 октября в регионе зафиксировано 14 205 случаев COVID-19 (+115 за минувшие сутки), в том числе у 879 детей. 12 508 пациентов выписаны с выздоровлением (+37 за сутки), сообщили в оперативном штабе.

Согласно сводке, скончались еще пять пациентов: мужчина в возрасте 68 лет и женщины, им было 25 лет, 71 год, 72 года и 81 год. Всего в регионе от коронавируса умерли 496 человек.

— В отделениях реанимации находятся 110 человек. На ИВЛ – 28 пациентов, — говорится в сообщении.

Госпитализированы 33 ребенка с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом. Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19, а также с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 2 693. В больницы районов области с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом госпитализированы 855 пациентов.

Всего в Новосибирской области сделано 582 122 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 2 782 жителя региона, 47 547 человек сняты с меднаблюдения.

Ситуация с ОРВИ: за сутки зарегистрировано 1 262 обращения, госпитализированы 17 человек.

Фото с сайта оперативного штаба