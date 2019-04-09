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Новосибирцам, проживающим рядом с четвертым мостом, установят шумозащитные окна

Более 6,5 тысяч оконных блоков будут заменены до начала основных строительных работ - до ноября 2019 года.
  • 09/04/2019, 10:23
Новосибирцам, проживающим рядом с четвертым мостом, установят шумозащитные окна

Группа «ВИС» обеспечит бесплатную установку шумозащитного остекления в домах, расположенных в непосредственной близости к территории строительства четвёртого моста через реку Обь в Новосибирске. Более 6,5 тысяч оконных блоков будут заменены до начала основных строительных работ до ноября 2019 года, сообщили в пресс-службе компании.

Работы уже ведутся, на сегодняшний день установлено свыше 300 стеклопакетов в жилых домах на улицах Широкой и Котовского, а также в Библиотеке им. Пушкина на левом берегу Оби. Именно здесь будет возведена самая масштабная часть инфраструктуры мостового перехода – новая дорога с многоуровневой системой транспортных развязок. Это позволит исключить круговое движение и организовать безсветофорные транспортные потоки в этом районе со всех прилегающих улиц, отметили в пресс-службе.

В компании рассказали, что на площадке строительства будущего моста начаты работы по выносу инженерных сетей. Освобождение территории от существующих коммуникаций – один из основных этапов подготовительного периода, на эти работы отведён весь ближайший год. Всего планируется переустроить свыше 4,8 км тепловых сетей, водопроводов, бытовой и ливневой канализации, кабельных линий. Также реконструкции подлежит часть двухпутной трамвайной линии в створе Зыряновской улицы.

Для обеспечения оптимальной пропускной способности в районах строительства четвертого моста будет разработана временная схема организации движения личного и общественного транспорта. Работа будет выполнена совместно с Департаментом транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса мэрии Новосибирска, а также органами ГИБДД. Все данные будут опубликованы в открытых источниках и переданы в навигационные системы, включая «Яндекс.Карты».

Напомним, концессионером проекта выступает Сибирская концессионная компания, генеральным подрядчиком строительства – Производственная фирма «ВИС» (входят в Группу «ВИС»).

Фото: предоставлено пресс-службой Группы «ВИС»

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