Погрузка в Новосибирском регионе ЗСЖД в I квартале выросла на 13,5%

По оперативным данным, объем погрузки в Новосибирском регионе Западно-Сибирской железной дороги в январе – марте 2019 года составил 6,2 млн тонн грузов, что на 13,5% больше показателя аналогичного периода прошлого года. В марте в регионе погружено 2,3 млн тонн грузов, что на 11,5% больше, чем за аналогичный период 2018 года, сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Отмечается, что в Новосибирском регионе ЗСЖД в I квартале 2019 года погружено: каменного угля – 3,9 млн тонн (на 18,2% больше, чем в январе – марте 2018 года), зерна и продуктов перемола – 158,3 тыс. тонн (в 2 раза), в том числе зерна – 138,1 тыс. тонн (в 2,6 раза), строительных грузов – 1,1 млн тонн (+4,6%), кокса – 8,9 тыс. тонн (+12,6%), промышленных товаров – 4,9 тыс. тонн (+125,4%), черных металлов – 44,1 тыс. тонн (+8,3%), а также металлолома – 66 тыс. тонн (+21,7%).

Фото: Gensa Gensa