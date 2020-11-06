Новосибирцы активно ищут информацию о тестах на коронавирус

Центр политической конъюнктуры РФ опубликовал результаты анализа поисковой активности россиян по темам, которые связаны с коронавирусом и больше всего волнуют граждан.

В октябре поисковая система «Яндекс» зафиксировала более чем двукратный прирост запросов, свидетельствующих о росте заболеваемости среди населения. Общие показатели по запросу «коронавирус» еще далеки до рекордов апреля-июня, однако по запросам относительно симптомов и того, где можно сдать тест на коронавирус показатели кратно превосходят результаты первой волны пандемии. Центр политической конъюнктуры проанализировал, в каких регионах наблюдается наиболее высокая активность жителей.

— В период первой волны пандемии россиян больше интересовала общая информация о пандемии и количестве заболевших, поэтому во время второй волны россияне уже не так активно интересуются общими сведениями и последними данными о заболевших. Однако в октябре зафиксирован значительный рост запросов о коронавирусе, относящихся к частной жизни: о том, где сдать тест, о коронавирусе у взрослых и т. д., — сообщает ЦПК.

Эксперты определили региональную популярность поискового запроса «тест на коронавирус», то есть долю, которую субъект занимает в показах по этому слову, деленную на долю всех показов результатов поиска, пришедшихся на этот регион.

Новосибирская область заняла шестую строчку рейтинга из 82 позиций с результатом 123%.

— Популярность слова/словосочетания, равная 100%, означает, что данное слово в данном регионе ничем не выделено. Если популярность более 100%, это означает, что в данном регионе существует повышенный интерес к этому слову, если меньше 100% — пониженный, — говорится в сообщении.

Самый высокий показатель зафиксирован в Санкт-Петербурге и Ленинградской области (164%), самый низкий — в Чеченской Республике (8%).

Фото: pixabay.com, автор- fancycrave1