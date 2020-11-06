Мэрия хочет повторить прошлогодний «подвиг» с катком

Массовые новогодние торжества зимой отменяются. Об этом в ходе еженедельной пресс-конференции заявил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. Напомним, что ранее глава города запретил праздничные мероприятия 4 ноября, освободив работников бюджетной отрасли от ставшей уже привычной для некоторых из них добровольно-принудительной мобилизации.

— Мы ни в коем случае не отменяем праздничные даты, праздники, — говорит мэр. — Ни полномочий, ни желания отменять нет. Но массовых мероприятий во время праздников мы не планируем. Это касается и ноябрьских праздников, и Нового года. Пока планы такие: массовых мероприятий у нас не будет.

В то же время окончательно разгонять горожан по домам в мэрии не собираются. Кое-что (видимо, немассовое, с точки зрения городской власти) на улицах Новосибирска будет предусмотрено. В частности, вице-мэр Анна Терешкова заявила о готовности повторить прошлогодний «подвиг» с катком около Оперного театра.

— Мы планируем пока вынести предложение об установке катка рядом с Оперным театром, как в том году, — говорит вице-мэр Анна Терешкова. — Мне кажется, был хороший резонанс у жителей Новосибирска. Соблюдем все нормативы: будет играть музыка, люди станут кататься, в центре города поставим елку. Каток будет заливать управление физической культуры и спорта. Мы все планируем для того, чтобы у новосибирцев создалось ощущение Нового года.

Стоит напомнить, что годом ранее главный каток Новосибирска, сфотографированный сверху фотохудожником Славой Степановым, стал поводом для многочисленных публикаций не только местных, но и федеральных СМИ из-за своих очертаний, напомнивших жителям кое-что непотребное. В результате выражения вроде «послать на каток», «повертеться на катке» в шутках пользователей соцсетей приобрели неприличное значение, а сама Терешкова в ответ парировала, что «искусство должно возбуждать».

Помимо катка, в городе предполагаются и немассовые ледяные городки, в частности на набережной.

— Да, планируется, — заявила Анна Терешкова, отвечая на вопрос корреспондентов городских СМИ. — Это очень хорошая, добрая традиция Новосибирска. Мы уже объявили конкурс на строительство городка, сейчас ждем результатов. Здесь у нас все без изменений. Единственное, мы сообщаем победителю о том, что все будет происходить с соблюдением всех санитарных норм, с расстояниями, соблюдением масочного режима и так далее.

Присоединиться в новогодней «немассовке» предлагают и представителям бизнеса — рестораторам, заведения которых расположены на ул. Ленина на территории между площадью Ленина и ул. Советской.

— Мы предложили рестораторам оформить свои заведения, возможно, вынести какие-то точки для привлечения жителей Новосибирска, создания новогодней атмосферы, — сообщают в мэрии. — Но мероприятий там не будет.

В настоящее время, по информации мэрии, готовится проект постановления о праздновании Нового года на территории Новосибирска.

Фото со страницы Анны Терешковой в соцсети Facebook