Новосибирцы боятся изменения образа жизни

Опубликованы результаты «Национального индекса тревожностей». Во II квартале по суммарной оценке присутствия темы в СМИ и соцмедиа на первые места вышли тревожности потери работы и дохода в связи с кризисом, изменение образа жизни (угроза второй волны эпидемии, масочный режим, самоизоляция), цифрового «рабства» и штрафов за нарушения карантинных мер. В топ-5 фобий вошли сорванный в этом году отпуск и недоверие к учёту заболевших короновирусом, выяснили эксперты агентства КРОС.

Краснодарский край наряду с Санкт-Петербургом и Москвой входит в тройку регионов, жители которых больше всего боятся потери работы и доходов на фоне ограничительных мер из-за коронавируса, значительно уменьшивших экономическую активность в стране. В СМИ и соцмедиа регионов отмечается высокий уровень тревожных настроений, связанных с угрозой потери работы и дохода российскими гражданами, разорением предприятий малого и среднего бизнеса. Тема вызывает опасения и у жителей Свердловской, Ярославской, Самарской и Мурманской областей.

Анализ сообщений в соцсетях выявил опасения по поводу изменения образа жизни у жителей Москвы, Санкт-Петербурга, Краснодарского края и Новосибирской области. Жители устали от самоизоляции и других ограничительных мер. Работа и учеба на удаленке для многих оказались неудобными. Люди лишились привычного досуга. При этом эксперты прогнозируют, что коронавирус пришел надолго, возможно, навсегда. За первой волной эпидемии последует вторая, потом третья и так далее. Эксперты отмечают, что людям придется научиться жить с коронавирусом. Прежняя жизнь уже не вернется, и люди будут вынуждены приспосабливаться к новым условиям.

Краснодарский край и Республика Крым – в лидерах по тревожности сорванного в этом году отпуска. В период самоизоляции было существенно ограничено передвижение внутри страны, закрылись курорты и гостиницы. Это разрушило отпускные планы многих россиян и приостановило туристический бизнес. Кроме того, у многих граждан из-за падения доходов не хватает денег на отпуск.

Кемеровская область, Республика Башкортостан, Ханты-Мансийский автономный округ наряду в Санкт-Петербургом и Москвой входят в топ-5 регионов, жители которых обеспокоены темой «цифрового рабства» и штрафов за нарушение карантинных мер. Множество публикаций СМИ и соцсетей было посвящено различным сбоям в работе «Социального мониторинга», неправомерно выписанным штрафам и утечкам личных данных пользователей, а также штрафам за неправильно оформленные цифровые пропуска для граждан, не находящихся на карантине. Высказывается мнение, что под видом контроля за соблюдением самоизоляции отрабатываются технологии тотальной слежки за гражданами. В сознании людей и экспертов остается вопрос, закончатся ли тотальный контроль и слежка вместе с эпидемией или общество будет жить в принципиально ином мире.

Жители Дагестана демонстрируют повышенный уровень тревожности по поводу недоверия к учёту заболевших короновирусом. Эта же проблема волнует людей в Республике Тыве, Карачаево-Черкесской Республике, Приморском крае и Нижегородской области. Граждане считают, что искажение данных (в первую очередь по смертности) сильно занижает цифры. Тиражируются слухи, что врачи ставят липовые диагнозы, чтобы не портить статистику, а причиной смерти часто указывают внебольничную пневмонию или другие заболевания. Из разных регионов России приходили новости о фальсификации данных о числе заразившихся коронавирусом, из-за чего в ряде случаев регионы не могли получить должную поддержку из федерального центра и вынуждены были мириться с дефицитом медицинских и человеческих ресурсов.

Несмотря на огромное количество сообщений вокруг пандемии коронавируса, граждан продолжают волновать экологические проблемы. В этом квартале данная фобия связана с аварией в Норильске. Архангельская область и Красноярский край лидируют по количеству обсуждений данной тревожности в социальных медиа.

Новосибирская, Курганская и Орловская области входят в топ-5 регионов по присутствию тревожности недоступности качественной медицинской помощи. В СМИ и особенно социальных сетях выражалась обеспокоенность тем, как на практике устроена работа по выявлению и лечению COVID-19 и исполняются приказы Минздрава.

Принятие поправок к Конституции оставалось в фокусе внимания, даже на фоне повестки борьбы с коронавирусом Covid-19. Если в первом квартале обсуждались сами поправки, то во втором значительная часть дискуссии шла по вопросу процедуры народного волеизъявления. Многодневное голосование, а также эксперимент с электронным голосованием (Москва и Нижний Новгород), потребовали разъяснений ЦИК РФ – только так можно было прояснить порядок новой для России процедуры. Показательно, как сначала обсуждали вопрос доступа наблюдателей на участки для голосования. На старте обсуждения доминировали опасения, что наблюдателей не будет. Однако по мере приближения дня старта волеизъявления понимание процедуры и возможности наблюдения, а также сообщений о регистрации значительного числа независимых наблюдателей эта тревога сошла на нет.

Данная тема широко обсуждалась в соцсетях Москвы, Санкт-Петербурга, Саратовской, Иркутской, Волгоградской, Архангельской областей, Ханты-Мансийского Автономного округа, Пермского и Красноярского краев.

Возврат условий жизни и социального благополучия на уровень 90-х годов на фоне кризиса с короновирусом наряду с Москвой и Санкт-Петербургом волнует жителей Краснодарского края, Сахалинской, Свердловской, Калининградской, Иркутской, Новосибирской областей и Республики Татарстан. В ряде регионов России во время самоизоляции полиция начала фиксировать рост числа правонарушений. Так, например, в Казани увеличилось количество грабежей и нападений на продуктовые магазины. В местной полиции признали, что целью преступников становятся продукты питания и алкоголь. В ряде российских городов также были зафиксированы нападения на сотрудников службы доставки. Ограбления, в ходе которых у курьеров отбирали еду, совершались, в частности, в Санкт-Петербурге, Тольятти, Перми. С целью улучшения обстановки в нескольких регионах решили сократить часы продажи спиртного — это сделали в Марий Эл, Карелии, Хакасии, Башкирии и Якутии. Глава Забайкалья Александр Осипов ввел полный запрет на продажу алкогольных напитков, однако отменил свое распоряжение после рекомендации Минпромторга не вводить такие меры без крайней необходимости.

Гонку вооружений и международную напряженность в основном обсуждали жители Москвы, Санкт-Петербурга и Калининградской области.

Фото: pixabay.com, автор- Engin_Akyurt