НЗХК увеличит мощности литиевого производства в 4 раза

— Советом по развитию и глобализации госкорпорации «Росатом» утверждена стратегия «Специальная химия», которая предусматривает расширение к 2030 году производственных мощностей литиевого комплекса ПАО «НЗХК» в 4 раза, — говорится в годовом отчете компании за 2019 год.

Реализация стратегии «Специальная химия» предусматривает модернизацию участка производства лития металлического в цилиндрах и участка приема и обработки литиевого сырья, создание производства лития по безмаслянной технологии и производства лития с фиксированным содержанием алюминия. Стратегией также предусмотрена автоматизация производства лития металлического, кратное увеличение производственных мощностей, компактизация действующих производств. Кроме того, ее частью будет создание индустриального (промышленного) парка на площадке ПАО «НЗХК».

— В рамках стратегии «Специальная химия» запланированы мероприятия, направленные на снижение риска, связанного с использованием импортного литиевого сырья, на диверсификацию поставок, установление долгосрочных партнерских связей, переход на новые, востребованные рынком продукты, — перечисляется в отчетности.

В отчете компании отмечается: резкие перепады цен на литиевое сырье на внешнем рынке, отсутствие сырьевых источников лития в Российской Федерации могут привести к тому, что российская литиевая продукция не сможет конкурировать с продукцией других производителей. К существенным рискам компания также относит отсутствие государственных программ, направленных на развитие литиевого производства, закрытие ключевых рынков лития для российских производителей.

Детали проекта по увеличению мощности литиевого производства и его финансовые параметры в топливной корпорации ТВЭЛ озвучивать отказались. В ответ на запрос редакции Infopro54 сообщили, что это коммерческая информация и она будет передаваться в публичную плоскость постепенно.

Виталий Громадин, старший аналитик «Фабрики инвестиционных идей» БКС, считает, что момент для увеличения мощностей на рынке лития выглядит не самым привлекательным, так как даже компании с наименьшими затратами на производство в отрасли, наоборот, объявляли о сокращении инвестиций (как лидер отрасли — американская Albemarle или китайская Tianqi, буквально пару месяцев назад отложившая проект строительства завода по производству гидроксида лития в Австралии.

— Надо отметить, что гидроксид лития — более привлекательное сырье для производства электрических батарей. Гидроксид напрямую производят из сподумена. Для получения гидроксида из литиевой соли (карбоната) нужно построить дополнительные мощности по переработке. Если продавать литий в виде карбоната, то цена будет еще ниже, чем для гидроксида. Сейчас цена на литий уже на уровне затрат производителей с наибольшими издержками. В основном, это независимые производители в Китае. Поэтому дальнейшее падение цен на литий выглядит ограниченным. В долгосрочной перспективе более сбалансированный уровень для лития находится значительно выше текущих цен ($10,5 тысячи за тонну гидроксида в США) ближе к уровню в $12 тысяч за тонну. На данный момент явных замен металлу в батареях нет, — констатирует эксперт.

Напомним, масштабное литиевое производство было создано на НЗХК в 1958 году. Технологический комплекс перерабатывал исходное сырье, получая максимально чистый литий и его соли, которые использовались во многих отраслях народного хозяйства. Именно это производство дало возможность заводу впоследствии впервые выйти на мировой рынок. Сегодня НЗХК — единственный в России производитель металлического лития высокой чистоты и соединений на его основе. Кроме того, является единственным в мире производителем лития хлористого гранулированного и одним из двух мировых производителей продуктов на основе лития-7. Доля компании на мировом рынке производства металлического лития составляет 6,6%, изотопа лития-7 — 50%. Литиевая продукция предприятия поставляется потребителям Российской Федерации и на экспорт в страны Западной и Восточной Европы, Восточной Азии. В 2019 году выручка НЗХК по неядерной продукции и услугам составила более 3 млрд рублей. Компания прошла регистрацию в Европейском химическом агентстве лития металлического и лития 7 гидроксида моногидрата, в соответствии с регламентом по регистрации, оценке, разрешению и ограничению химических веществ REACH.

— Сегодня основными точками роста в сфере неядерной продукции будут являться новые продукты на основе лития, над разработкой которых работает ПАО «НЗХК» при поддержке АО «ТВЭЛ», — отмечается в годовом отчете компании.

ПАО «НЗХК» — предприятие атомной отрасли России, входит в топливную компанию ТВЭЛ государственной корпорации по атомной энергии «Росатом». Доля АО «ТВЭЛ» в уставном капитале ПАО «НЗХК» составляет 67,495%, доля от общего количества обыкновенных акций — 88,509%. По итогам 2019 года основные производственные и финансовые показатели деятельности предприятия выполнены. Выручка от реализации продукции, работ и услуг составила более 8,7 млрд рублей, чистая прибыль — более 1,3 млрд рублей.

Фото с сайта ПАО «НЗХК»