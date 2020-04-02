Новосибирцы еще не боятся последствий распространения коронавируса

Опубликованы результаты «Национального индекса тревожностей». Исследование ранжирует фобии россиян на основе анализа СМИ и социальных медиа. Наибольшее количество страхов породила, ожидаемо, пандемия коронавируса, которая разворачивается по всему миру и заполняет все новостные каналы. В исследовании за I квартал выделены сразу три крупных фобии, связанных с коронавирусом: россияне боятся заражения вирусом, экономических последствий пандемии и изменения привычного образа жизни в связи с карантинными мерами. Политическая ситуация в стране, а также падение цен на нефть и девальвация рубля занимают, наравне с коронавирусом, первые места в рейтинге фобий по суммарному присутствию в СМИ и соцсетях.

Смоленская область наряду с Санкт-Петербургом и Москвой входит в тройку регионов, жители которых больше всего боятся заражения коронавирусом. Повышенный уровень опасений связан с тем, что Смоленская область находится в непосредственной близости к европейскому очагу инфекции. Эти же регионы лидируют по опасению изменения привычного образа жизни из-за карантинных мер по борьбе с пандемией.

— Крайне интересно, что на третьем месте среди регионов по приживаемости страхов заражения коронавирусом и карантинных мер в этой связи идет Смоленская область, а по соцмедиа она по ним даже опережает Санкт-Петербург. Вероятно, это связано с тем, что этот регион граничит с Белоруссией, где, как сообщали СМИ, случаев заражения коронавирусом достаточно много. Возможно, пользователи опасаются, что эта вспышка может перекинуться на территорию области. Не случайно в этой связи и последовавшее как раз на днях закрытие границы России и Белоруссий. Аналогичным образом объясняется и четвертое-пятое места по этим страхам Приморского края и Амурской области – тут очевидно, что люди опасались, что к ним коронавирус придет из Китая еще в самом начале эпидемии. Экономика и возможный кризис при этом больше волнуют жителей столиц и крупных городов. По этой тревожности безусловные лидеры – Москва, Санкт-Петербург и Новосибирск, также среди обеспокоенных по этому поводу регионов – Свердловская и Иркутская области, — считает Андрей Лебедев, директор по аналитике КРОС и автор исследования «Национальный индекс тревожностей.

Отмечается, что анализ сообщений в соцсетях также выявил специфические страхи вокруг темы коронавируса, характерные для отдельных регионов. В частности, жители Москвы обеспокоены возможностью заразиться в метро и задаются вопросом, почему при введенном запрете на массовые мероприятия общественный транспорт продолжает функционировать в обычном режиме. В Санкт-Петербурге обсуждается нехватка медицинских масок, а также слухи о наличии в больницах большого количества пациентов с подозрением на коронавирус. Широкое освещение в соцсетях Севастополя получил инцидент со сбежавшей из больницы пациентки, проходившей проверку на наличие вируса.

Пандемия послужила поводом для новой волны обсуждения состояния системы здравоохранения в целом. Пользователи соцсетей пишут об отсутствии во многих больницах должного уровня оснащения и ремонта, нехватке медперсонала. Жителей маленьких городов больше всего волнует вопрос готовности медицинских учреждений к потенциальной волне заражений.

Жители Новосибирской области демонстрируют повышенный уровень тревожности в связи с девальвацией рубля и падением цен на нефть, сохраняя при этом довольно низкий по сравнению с другими крупными регионами уровень опасения последствий распространения коронавируса.

Страх климатических изменений в связи с аномально теплой зимой затронул регионы, расположенные в совершенно разных природных зонах страны. Высокий уровень индекса по этой теме зафиксирован в таких регионах, как Москва и Московская область, Санкт-Петербург, Смоленская область, Новосибирская область, Красноярский край, Чукотский автономный округ, Республика Татарстан, Краснодарский край и Севастополь. Климатические изменения – одна из мировых значимых тем в I квартале 2020 года. Тема была упомянута в Послании президента Федеральному собранию, на Всемирном экономическом форуме в Давосе прошла сессия «Противостояние климатическому апокалипсису», а генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш назвал климатические изменения одним из «всадников Апокалипсиса», которые угрожают всему миру. СМИ сообщали о многочисленных опасностях теплой зимы и климатических изменений для популяций различных видов животных.

Экологические проблемы в российских регионах продолжают находиться в фокусе внимания СМИ и участников соцмедиа. В I квартале 2020 года наибольшее внимание привлекли следующие темы и события: неблагоприятная экологическая обстановка в Красноярске и активность местных жителей по привлечению внимания к данной проблеме; вредные выбросы в ряде других городов (Челябинск, Норильск, Карабаш, Омск и др.); протесты против строительства мусорных полигонов и мусоросжигательных заводов (Шиес, Зеленодольск и др.); протесты жителей Ярославской и Вологодской областей против планов строительства ЦБК на берегу Рыбинского водохранилища. 15 марта, во Всероссийский день экопротеста, различные акции прошли в нескольких десятках городов России.

Высокий уровень опасения в связи с распространением ВИЧ в стране отмечается в таких регионах, как Москва, Санкт-Петербург, Красноярский край, Новосибирская область, Приморский край, Пермский край, Псковская область, Иркутская область, Калининградская область. Широкий резонанс в СМИ и соцмедиа вызвал фильм журналиста Юрия Дудя «ВИЧ в России – эпидемия, про которую не говорят», выложенный на Youtube в феврале 2020 г. К настоящему времени фильм набрал более 16 миллионов просмотров. Помимо этого, СМИ и соцмедиа транслировали статданные по ВИЧ, в т.ч. росте случаев заражения в ряде регионов. Освещение в СМИ и соцмедиа получили профилактические мероприятия, направленные на предотвращение распространения ВИЧ (социальные ролики, программы экспресс-тестирования в регионах и др.).

Фото: pixabay.com, автор- geralt