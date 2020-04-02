Весна 2020: сколько автомобилей в Новосибирской области?

Новосибирская область вошла в число городов страны с самым большим количеством автомобилей, заняв 14 место в рейтинге топ-20. Из соседних областей наш регион уступил Красноярскому краю. Томская, Омская, Кемеровская области, а также Республика Алтай не попали рейтинг городов страны с самым крупным автопарком.

Больше всего автомобилей в Москве и Московской области. В этих регионах, по данным «Автостат», количество машин, поставленных на учет в ГИБДД, составило 3 млн 675,8 тыс. и 2 млн 746 тыс. единиц соответственно. Это примерно 15% от всего общероссийского парка автомобилей.

На третьем месте рейтинга — Краснодарский край (1 млн 899,8 тыс. шт.; доля — 4,3%), на четвертом — Санкт-Петербург (1 млн 736,3 тыс. шт.; 3,9%). Далее в рейтинге крупнейших региональных парков следуют Свердловская (1 млн 351,8 тыс. шт.) и Ростовская (1 млн 346,6 тыс. шт.) области, на долю каждой из которых приходится 3%.

Кроме перечисленных субъектов РФ, отметим еще Татарстан (1 млн 277,6 тыс. шт.), Башкортостан (1 млн 268,3 тыс. шт.), Челябинскую (1 млн 113,2 тыс. шт.) и Самарскую (1 млн 053,9 тыс. шт.) области. Объем парков оставшихся регионов составляет менее 1 млн легковых автомобилей.

На 12 месте топ-20 российских регионов по объему автомобильного парка Красноярский край. Здесь 889,3 тыс. штук автомашин, доля рынка в России — 2%. Новосибирская область — на 14 месте. В нашем регионе — 832,4 тыс. штук автомобилей, это 1,9% от общероссийского парка машин.

Из числа соседних регионов в рейтинг попал Алтайский край, заняв самую нижнюю позицию в топ-20 — 20 место. В Алтайском крае насчитывается 688,6 тыс. штук машин, это 1,5% от общероссийского автопарка. Томская, Омская, Кемеровская области, а также Республика Алтай не попали рейтинг городов страны с самым крупным автопарком.

Согласно данным аналитического агентства «Автостат», на территории Российской Федерации сейчас насчитывается 44 млн 528,5 тыс. легковых автомобилей.

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