Новосибирцы могут получать заказные письма в электронном виде

Электронное заказное письмо — это аналог бумажного, заверенный электронной подписью. Его преимущества — моментальность доставки, конфиденциальность и сохранность корреспонденции. Новый сервис Почты России позволяет отказаться от бумажных уведомлений, поступающих от госорганов или коммерческих компаний, и получать юридически значимые письма в личном кабинете, сообщили в пресс-службе Почты России.

— Чтобы получать электронные заказные письма, нужно отметить свое согласие на сайте Госуслуг, в мобильном приложении Почты России или на сайте компании zakaznoe.pochta.ru. Уведомление о поступлении письма поступит на мобильный телефон, — уточнили в пресс-службе.

Отмечается, что подключение к сервису бесплатное и не является обязательным — клиенты вправе выбирать, каким способом получать адресованные им документы. На сегодняшний день более 15 тысяч новосибирцев выбрали электронный способ получения уведомлений от госструктур и крупных компаний.

В свою очередь, государственным органам, а также предприятиям коммерческой сферы сервис Почты России «Электронные заказные письма» помогает уменьшить затраты на распечатку и предпочтовую подготовку отправлений.

— Для отправителей–юридических лиц Почта России предлагает решение «под ключ». Достаточно присылать файл с данными, они, кстати, передаются по защищенным каналам связи. Все остальное сделают наши специалисты — распределят уведомления на электронные и бумажные, отправят бесплатное SMS-уведомление для электронного формата, предоставят доступ к аналитике и отчетности, — подытожила заместитель директора МР Сибирь по почтовому бизнесу Александра Небелюк.

Фото предоставлено Почтой России