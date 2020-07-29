Специалисты АО «РЭС» возобновляют очные проверки приборов учета потребителей

В условиях пандемии не снижались и темпы реализации мероприятий по выявлению и пресечению фактов незаконного потребления электроэнергии.

Всего за период с января по май 2020 года удалось достичь снижения потерь электроэнергии в сетях АО «РЭС» на 9,7% по сравнению с уровнем аналогичного периода предыдущего года.

По итогам 5 месяцев 2020 года проведены проверки приборов учета почти у 215 тысяч потребителей, оформлено 725 актов о неучтенном потреблении общим объемом порядка 14 млн кВт*ч, что в денежном эквиваленте составило почти 55 млн рублей. В целом, количество нарушений снизилось почти вдвое, а объем незаконного потребления – на 34%. Такая динамика говорит об эффективности мероприятий по пресечению хищений электроэнергии, реализуемых АО «РЭС» в рамках комплексной программы.

Во время пандемии особую эффективность подтвердила активно внедряемая Обществом автоматизированная система (АИИСКУЭ БП). Именно её данные, полученные дистанционно, позволили перевыполнить плановые значения по снятию контрольных показаний, несмотря на снижение количества непосредственных обходов потребителей в условиях введенного режима ограничений.

С ослаблением строгости ограничительных мер и снятием режима самоизоляции в АО «РЭС» принято решение возобновить проверочные обходы потребителей практически в плановом объеме. Первыми на рейды выйдут специалисты по работе с потерями филиалов компании, расположенных в Новосибирске и ближайшей агломерации. Они будут выполнять традиционные проверки приборов учета, а также проверять информацию по сообщениям, поступившим от сознательных граждан.

Сообщить в АО «РЭС» о фактах возможного энерговоровства можно любым удобным способом:

по телефону доверия 8 (383) 289-41-00;

в разделе «Сообщить о хищении» на сайте www.eseti.ru;

через WhatsApp или Viber на номер +7–913–375–25–75.

Фото предоставлено пресс-службой компании