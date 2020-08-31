Новосибирцы нередко сталкиваются с обманом работодателей

В России доля когда-либо обманутых соискателей составляет 65%. К таким выводам пришла служба исследований hh.ru.

— Возглавил сибирский антирейтинг Алтайский край (78% соискателей рассказали, что сталкивались с обманом со стороны работодателей – это самый высокий показатель не только в Сибири, но и по стране). На втором месте – Омская область (70%), на третьем – Новосибирская область (68%), — отметила руководитель пресс-службы HeadHunter Сибирь Асель Сейлова.

По ее словам, больше всего когда-либо обманутых при поиске работы — в сферах «Госслужба, НКО» и «Автобизнес» (по 78%), «Административный персонал» (75%), «Транспорт, логистика» и «Продажи» (по 73%). Меньше всего – в профобластях «Бухгалтерия» и «Искусство, масс-медиа» (по 63%), «Добыча сырья» (59%), «Информационные технологии» (56%).

При поиске работы соискатели из Новосибирской области чаще всего сталкивались с обманом, связанным с размером заработной платы (реальная зарплата оказывалась меньше заявленной), с несоответствием обязанностей в вакансии реальному функционалу, а также с вовлечением в финансовые пирамиды.

— 56% соискателей региона, столкнувшись с недобросовестными работодателями, в итоге отказались от трудоустройства, 14%, узнав об обмане, предпочли сразу уволиться, еще 22% продолжили работать, но параллельно начали искать другое место, а 9% ничего не предприняли. Кроме того, некоторые решили придать огласке некорректное поведение работодателя: 6% соискателей рассказали, что разместили отзывы о ситуации на соответствующих сайтах, 4% сообщили об обмане в службу поддержки job-сайта, где была размещена вакансия, — уточнили в пресс-службе HeadHunter.

Отмечается, что в основном отказывались от трудоустройства по причине обмана со стороны работодателя госслужащие, начинающие специалисты и административный персонал. Менее принципиальными в этом вопросе оказались специалисты производственной сферы, маркетологи и представители индустрии спорта и красоты.

Фото: pixabay.com, автор- geralt