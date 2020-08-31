Природоохранная прокуратура проверила Новосибирскую ТЭЦ-3

Новосибирская межрайонная природоохранная прокуратура проверяла соблюдение законодательства по охране атмосферного воздуха на станции с 13 по 31 июля этого года, сообщили в пресс-службе СГК. Нарушений не выявлено, говорится в акте проверки, представленном на днях в офис Новосибирского филиала СГК. Исследования проводили по инициативе общественности — возник вопрос, нет ли нарушений природоохранного законодательства при эксплуатации золоотвала ТЭЦ-3.

Привлеченные эксперты из Центра гигиены и эпидемиологии в Новосибирской области (Роспотребнадзор) делали замеры атмосферного воздуха в двух точках на границе санитарно-защитной зоны золоотвала ТЭЦ-3.

— Концентрации углерода оксида, азота диоксида, азота оксида, серы диоксида, углерода (сажа), взвешенных веществ в пробах воздуха в точках № 1, 2 не превышают предельно допустимую концентрацию, — говорится в экспертном заключении Центра.

Протокол замера и акт отбора проб пока не предоставлены СГК.

В ближайшее время в зонах влияния золоотвалов всех тепловых станций Новосибирской области проведет замеры выбросов Центр лабораторного анализа и технических измерений (ЦЛАТИ) по СФО, подконтрольный Росприроднадзору. Такие замеры выполняются дважды в летний период — это предусмотрено программой производственного экологического контроля станций. Выбор теплого времени года связан с тем, что зимой золоотвалы находятся под снежным покровом, поэтому загрязнение атмосферного воздуха исключено.

Первые замеры, по графику, экологи станций организовали в июне этого года. По итогам ЦЛАТИ заключил, что результаты соответствуют установленным нормативам.

Фото: пресс-служба СГК