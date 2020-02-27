Новосибирцы построят в Сколково пилотный накопитель электроэнергии

— Основная масса накопителей промышленной электроэнергии в мире сегодня представлена так называемыми гидроаккумулирующими электростанциями (ГАЭС). В частности, единственная российская относительно большая ГАЭС — это Загорская (мощность 1,2 ГВт). Проблема в том, что такие станции исключают из оборота от 8 до 12 кв. км земельных участков. Плюс для работы ГАЭС два водоема должны находиться на разных высотах. Для России, большую часть которой составляют равнины, где находится потребитель электроэнергии, это нерационально, — рассказал в ходе пресс-тура гендиректор ООО «Энергозапас» (портфельная компания группы «СИГМА.Новосибирск» наноцентра Фонда инфраструктурных и образовательных программ группы «Роснано») Андрей Брызгалов.

Восемь лет назад заместитель председателя правления корпорации «Роснано» Юрий Удальцов предложил оценить, что будет, если вместо воды в аккумулирующей электростанции использовать твердый груз. В течении пяти лет новосибирские инноваторы проводили разработку, расчеты и моделирование, а в феврале 2017-го приступили к созданию тестового образца электростанции нового типа.

— При тех же характеристиках, что и Загорская ГАЭС, твердотельная аккумулирующая электростанция (ТАЭС) займет площадь в 40 раз меньше — рассказывает Брызгалов. — При этом поднимать она будет примерно 14 млн тонн грузов каждый день на высоту 300 метров.

ТАЭС работает за счет накопленной потенциальной энергии. Технология, разработанная новосибирцами, позволяет создавать промышленные накопители емкостью от 300 МВт·ч. КПД прототипа составляет 80%. Сейчас «Энергозапас» проектирует опытно-промышленную станцию, а также заканчивает разработку и производство необходимого для нее оборудования. Станцию планируется запустить в 2021 году.

Установка в Сколково будет 80 м высотой, 30 м в диаметре и мощностью 2,4 МВт. Объем финансирования — от 1 до 2 млрд рублей.

— Это будет шоу-рум, где сможем тестировать электрофизическую установку и выяснять, где мы не правы. С другой стороны, целевая аудитория — энергетики — смогут увидеть работающее оборудование. Без этого никто даже рассматривать предложение о финансировании проекта не будет, — поясняет Андрей Брызгалов. — Размещение шоу-рума в Сколково более эффективно с точки зрения привлечения интереса потенциальных инвесторов и покупателей, так как их проще привезти на площадку в Москве, чем уговорить приехать в Новосибирск. Фундаментальная идея создания ТАЭС заключается в том, чтобы превратить электричество в биржевой товар. Сейчас это невозможно, так как мы не умеем его хранить.

По словам Брызгалова, проект, который реализует «Энергозапас», входит в программу Национальной технологической инициативы (НТИ) и ориентирован в том числе на зарубежные рынки. Речь идет о создании совершенно новых технологий, в которых Россия могла бы претендовать на мировое лидерство. В качестве возможных интересантов он назвал такие страны, как Китай, Индия, Малайзия, Вьетнам, Япония. Впрочем, Андрей Брызгалов не исключил, что ТАЭС будут интересны и для России. Например, в Северо-Западном округе, где уже наблюдается мощный переизбыток электроэнергии, плюс в Белоруссии, где строится новая АЭС. Сейчас в рамках проекта «Энергозапас» сотрудничает с российскими энергетиками.

— Формально Россия нуждается в 15 таких машинах, Китай — в 40. В КНР сейчас созданы 34 ГАЭС, и в ближайшее время планируется увеличить их количество в 1,5-2 раза. Активно ГАЭС используют в Японии. При этом каждая такая станция стоит около 2 млрд долларов, — констатирует Брызгалов.

Кроме того, по словам собеседника InfoPro54, в ходе работы над проектом группа получила около 200 поводов для изобретений, под которые можно получать патенты. Инноваторы придумали технологию размерного литья бетона, управляемого фундамента, передачи мощности и сигнальной информации по стальному канату.

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