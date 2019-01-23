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Новосибирцы предпочитают носить зимой шубы

Стоимость шуб в городе в шесть раз превышает стоимость пуховиков.
  • 23/01/2019, 11:19
shuba

Жители Новосибирска, как и остальных 22 крупных городов, отдают предпочтение шубам. В целом по России популярность шубы на 72% выше, чем у пуховика, сообщили в пресс-службе Авито, эксперты которого проанализировали рынок зимней верхней одежды в январе 2019 года.

Отмечается, что некоторые регионы менее склонны к любви к меховым изделиям. Лидером стала Пермь, где спрос на шубы минимально – на 26% – превышает спрос на пуховики. На противоположном полюсе Уфа – в столице Башкортостана шубы втрое популярнее пуховиков.

— Во всероссийском масштабе в сегменте предложения наблюдается паритет: число объявлений о продаже шуб превышает аналогичный показатель пуховиков только на 2%, — отметили в Авито.

Эксперты подчеркивают, что среди отдельных городов нет такого же единства, как в сегменте спроса. В 10 городах на рынке больше представлены шубы. Например, в Новосибирске число объявлений о продаже шуб превышает аналогичный показатель пуховиков на 8%.

— В Новосибирске шуба стоит в среднем 22 159 рублей, а пуховик – 3 613 рублей; он в 6,1 раза доступнее по цене. В целом по России соответствующие ценники составляют 28 510 рублей и 3 977 рублей, а превышение – 7,2 раза, — уточнили эксперты.

Дешевле всего шубы продаются в Ижевске (в среднем 18 111 рублей), а дороже всего – в Москве (39 643 рубля). Столица также является городом, где пуховик стоит дороже всего (6 075 рублей). Доступнее всего куртка на пуху в Тольятти (2 310 рублей).

Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru

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