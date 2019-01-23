 Рекламодателям

Недвижимость
Businessjump

Сбербанк предоставил «защищенные кредиты» людям с инвалидностью

  • 23/01/2019, 10:40
Сбербанк сделал ипотечное страхование жизни доступным для людей с инвалидностью.

Теперь они могут воспользоваться специальной программой ипотечного страхования Сбербанка «Защищенный кредит», подразумевающей снижение ставки по ипотеке при условии страхования жизни и здоровья заемщика, сообщили в пресс-службе кредитной организации.

При оформлении договора ипотечного кредитования клиенты Сбербанка могут заключить договор страхования жизни и здоровья, в том числе в компании «Сбербанк страхование жизни» по программе «Защищенный заемщик». Эта программа включает в себя страхование от рисков постоянной утраты трудоспособности и ухода из жизни. Риск утраты трудоспособности не применим к людям с инвалидностью, поэтому ранее программа «Защищенный заемщик» была для них недоступна.

Компания «Сбербанк страхование жизни» внесла в программу изменения. Обновленный «Защищенный заемщик» обеспечивает клиентов с инвалидностью защитой от риска ухода из жизни в результате несчастного случая или болезни. При наступлении страхового события задолженность клиента перед банком погасит страховая компания. Заключение договора страхования позволяет получить скидку при оформлении ипотечного кредита в размере 1 п. п. к уже заявленной ставке.

Специальные условия ипотечного страхования для лиц с инвалидностью начали действовать во всех отделениях Сбербанка.

— В Сбербанке действует много специальных программ для людей с инвалидностью. Наша цель — дать каждому человеку возможность жить полной интересной жизнью с помощью продуктов и сервисов Сбербанка. Чтобы обеспечить всем клиентам равные возможности кредитования, мы адаптировали ипотечный продукт банка для клиентов с особыми потребностями. Теперь они могут воспользоваться специальной программой «Защищенный кредит» с пониженной процентной ставкой по ипотеке, — рассказал первый заместитель председателя правления ПАО Сбербанка Александр Ведяхин.

Фото: Ростислав Нетисов

Популярное с сайта

Россияне стали чаще интересоваться гаджетами для «умного дома»

23/01/2019, 16:07
Например, продажи умных розеток выросли на 183%, а умных напольных весов — на 70%.

В марте в НГТУ заработает сетевой межвузовский бизнес-инкубатор

23/01/2019, 16:04
Стоимость проекта — 3,5 млн рублей.

В регионе появится совместное новосибирско-белорусское предприятие по сборке сельхозтехники

23/01/2019, 14:34
Речь идет о производстве самоходных косилок, косилок-плющилок прицепных, жаток зерновых культур, самоходных штанговых опрыскивателей.

Актуальный разговор

Почему повышение тарифов на ОСАГО — это не самая серьезная проблема

Все материалы
Новости

Новосибирские и белорусские учёные будут вместе реализовывать проект «Академгородок 2.0»

23/01/2019, 17:38

Прямые рейсы из Новосибирска в Минск планируют возобновить

23/01/2019, 17:33

Вступил в силу стандарт по страхованию жизни

23/01/2019, 17:07

В 2018 году новосибирцы получили 14,5 миллионов гигакалорий тепла

23/01/2019, 16:56

Новосибирск договаривается о поставках коммунальной техники из Беларуси

23/01/2019, 16:47

Россияне стали чаще интересоваться гаджетами для «умного дома»

23/01/2019, 16:07

В марте в НГТУ заработает сетевой межвузовский бизнес-инкубатор

23/01/2019, 16:04

В регионе появится совместное новосибирско-белорусское предприятие по сборке сельхозтехники

23/01/2019, 14:34

НПФ «Исследовательский центр» получил выход на рынки 29 стран

23/01/2019, 14:23

Концессию по поликлинике в Советском районе возобновят

23/01/2019, 14:18

 © 2016-2018 – НП «Клуб парламентских корреспондентов» 16+


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Январь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Дек    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×