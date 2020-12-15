Новосибирцы предпочитают платить смартфоном

МТС изучил предпочтения новосибирцев при оплате товаров и услуг при помощи пластиковых карт и мобильной бесконтактной оплаты − pay-сервисов. Анализ собственных данных показал, что доля мобильных сервисов в общем денежном обороте операций по картам в Новосибирском регионе увеличилась в октябре-ноябре 2020 до 26% с 20% годом ранее, а доля транзакций – до 28% с 22%, соответственно, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается, что новосибирцы по-прежнему предпочитают чаще платить смартфоном: в среднем 23 платежа в месяц против 19 с «пластика», год назад – 21 и 19, соответственно.

— Пандемия 2020 года стимулировала рост популярности бесконтактной оплаты в офлайн-магазинах и онлайн-платежей в интернете. В марте 2020 года во время вспышки коронавирусной инфекции Банк России рекомендовал жителям страны избегать использования наличных и расплачиваться за товары и услуги бесконтактно. Росту популярности pay-сервисов также способствовало и появление такой функции оплаты на многих сайтах и в мобильных приложениях, — отмечают эксперты.

В компании уверены, что распространение смартфонов с поддержкой NFC в России также напрямую влияет на рост популярности платежей с помощью мобильных сервисов бесконтактной оплаты. По данным розничной сети МТС доля продаж NFC-смартфонов в январе-ноябре 2020/2019 годов выросла до 61% с 51% от общего количества проданных смартфонов.

В октябре-ноябре 2020 года держатели карт МТС Банка, использующие мобильные сервисы бесконтактной оплаты, расплачивались ими в торговых точках в 4,8 раза чаще, чем «пластиком»; годом ранее – в 4,1 раза чаще. Денежный оборот при использовании мобильных сервисов увеличился на 64%, а количество операций – на 44%, в то время как прирост по «пластику» составил всего 19% и 3%, соответственно.

В октябре-ноябре 2020 года самым популярным сервисом среди клиентов МТС Банка по-прежнему был Apple Pay, однако его доля с каждым годом существенно уменьшается. Через Apple Pay было совершено 39% операций, Google Pay – 35%, Samsung Pay – 23% и всего 3% – остальные pay-сервисы. Для сравнения, в том же периоде прошлого года на Apple Pay приходилось 49%, Google Pay – 31% и Samsung Pay – 20% транзакций. Еще годом ранее на Apple Pay приходилось более половины всех платежей – 53%. Снижение доли Apple Pay объясняется падением интереса россиян к iPhone, продажи которых, по данным МТС, по итогам первых девяти месяцев 2020 года составляют всего 10% и занимают четвертое место после смартфонов Samsung, Honor и Xiaomi.

— Самые популярные платежи у новосибирцев, как и год назад, – покупки в супермаркетах и продовольственных магазинах, а также оплата в кафе и ресторанах. В октябре-ноябре 2020 года 61% транзакций со смартфонов и 54% с «пластика» совершены именно в этих категориях. Годом ранее эти показатели составляли 64% и 57%. На снижение доли повлияло значительное сокращение расходов в местах общественного питания, — отметили в МТС.

При этом, наиболее значительный рост популярности бесконтактных платежных сервисов показали такие категории как телекоммуникационные услуги – в 2,2 раза, товары для дома – в 2,1 раза и автосервис – в 2 раза по сравнению с прошлым годом.

Исследование основано на анализе обезличенных данных по банковским картам клиентов МТС Банка в Новосибирской области. Учитывались платежные операции в октябре-ноябре 2018-2020 годов.

Фото предоставлено пресс-службой МТС