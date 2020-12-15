Кардиодиспансеру расширяют функционал

— С 2021 года наш Новосибирский областной клинический кардиологический диспансер в рамках нацпроекта войдет в систему маршрутизации по работе с неотложной помощью и будет работать как региональный сосудистый центр, — сообщил на пресс-конференции в ТАСС министр здравоохранения Новосибирской области Константин Хальзов.

Он напомнил, что ранее кардиодиспансер никогда не принимал пациентов по неотложной помощи с острой сосудистой патологией.

— Чтобы он полноценно заработал в новом статусе мы должны дооснастить центр необходимым высокотехнологичным тяжелым оборудованием, организовать службу приема и замаршрутизировать его в единую цепь по организации медпомощи пациентам, — добавил чиновник.

Кроме того, на базе кардиодиспансера планируется развивать центр хронической сердечной недостаточности. На оборудование центра будет направлено около 200 млн рублей.

До конца года, по словам Хальзова, ремонтные работы должны завершиться еще в одном региональном сосудистом центре, который строится на базе ЦКБ в Академгородке в рамках реализации национального проекта «Здравоохранение». Он разместится в бывшем терапевтическом корпусе ЦКБ. Площадь центра будет 4 тысячи квадратных метров. На четырех этажах разместятся отделения лучевой диагностики, неврологии, кардиологии, а также реанимация и рентген-операционная.

По данным правительства области, сегодня региональные сосудистые центры работают на базе Новосибирской областной больницы (PСЦ №2), Городской больницы № 1 (PCЦ №1), Дорожной клинической больницы и НМИЦ имени академика Мешалкина.

Фото пресс-службы правительства области