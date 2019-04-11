Новосибирцы стали чаще ездить на электричках

В I квартале 2019 года компания «Экспресс-пригород» перевезла 4,337 млн пассажиров в пригородных поездах на территории Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги. Это на 178 тыс. пассажиров, или на 4,3% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

На ЗСЖД уверены, что увеличение объемов перевозки пассажиров обусловлено расширением маршрутной сети и гибкой тарифной политикой, которые формируются совместно с региональными органами власти, предоставлением льгот на проезд отдельным категориям граждан и удобным графиком курсирования поездов, разработанным совместно с Западно-Сибирской железной дорогой.

Отмечается, что среди льготных категорий граждан в I квартале 2019 года на 45 тыс. пассажиров увеличено количество учащихся, которые воспользовались пригородными поездами. Росту числа перевезенных школьников способствовала реализация проекта «Краеведческий Экспресс», в рамках которого осуществляется организованная доставка детей из районов Новосибирской области в Новосибирск на праздничные и культурно-массовые мероприятия.

Что касается пассажирооборота, то он в I квартале 2019 года составил 183,6 млн пассажиро-километров. Это на 3% больше, чем за аналогичный период 2018 года. Прирост пассажирооборота обеспечен за счет реализации проекта «Дальний пассажир» при поддержке министерства транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области, суть которого заключается в дополнительном назначении и продлении коротких маршрутов электропоездов до дальних станций. Так, для обеспечения транспортной доступности жителей отдаленных районов области с 2015 года по настоящее время дополнительно назначено 4 маршрута электропоездов, продлено 4 маршрута на южном, западном и восточном направлениях пригородного сообщения.

Фото: Gensa Gensa