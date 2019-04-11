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В области снижается активность автоугонщиков

В ГУ МВД Новосибирской области назвали марки и характеристики автомобилей, пользующихся наибольшей популярностью у похитителей.
  • 11/04/2019, 16:25
В области снижается активность автоугонщиков

Наиболее часто похищаемыми марками автомобилей в Новосибирской области являются Hyundai Solaris, Hyundai ix35, Kia Sportage, Mazda СХ-5, Mazda СХ-7, Toyota RAV4, Toyota Land Cruiser, Toyota Corolla. Такие данные в ответ на запрос редакции привела пресс-служба ГУ МВД по Новосибирской области. Как отмечают в ведомстве, наиболее уязвимыми на протяжении последних нескольких лет становятся автомобили, припаркованные на придомовых территориях или неохраняемых автостоянках.

— Согласно проведенному анализу, в 90% случаев на транспортных средствах использовалась автосигнализация с упрощенной системой кодирования, подверженная перехвату сигнала охранной системы специальными устройствами, — сообщают в ГУ МВД. — В большей степени автомобили похищаются в ночное время с придомовых территорий и неохраняемых площадок. Исходя из практики, транспортные средства похищаются как с целью разукомплектования, так и для дальнейшей реализации после изменения номерных агрегатов.

Тем не менее в полиции отмечают положительную динамику снижения фактов хищения транспортных средств на территории региона. Так, в 2017 году в области зарегистрировано 744 факта краж транспортных средств, это на 10,3% ниже по сравнению с аналогичным периодом 2016 года (829). В 2018 году зарегистрирован 601 факт данного вида преступлений, что 18,1% меньше, чем в 2017 году. За истекший период 2019 года оперативная обстановка по кражам транспортных средств на территории Новосибирской области также характеризовалась снижением количества зарегистрированных преступлений по сравнению с аналогичным периодом 2018 года (-33,6%, со 132 до 89), в частности в Новосибирске — на 30,8% (с 107 до 74), в районах области — на 40,0% (с 25 до 15).

Фото: Юлия Данилова

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