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Новосибирцы стали чаще обращаться за налоговыми услугами в МФЦ

Больше всего увеличилось количество тех, кто подал через МФЦ заявления на предоставление льготы по имущественным налогам.
  • 12/04/2019, 13:11
Новосибирцы стали чаще обращаться за налоговыми услугами в МФЦ

Новосибирские налогоплательщики все чаще обращаются за получением государственных услуг Федеральной налоговой службы в МФЦ: в 2018 г. налоговых услуг было предоставлено почти на треть больше, чем годом ранее (13 605 услуг – в 2018 г., 10771 услуг – в 2017 г.), сообщили в пресс-службе УФНС по Новосибирской области.

Отмечается, что больше всего увеличилось количество тех, кто подал через МФЦ заявления на предоставление льготы по имущественным налогам – в два раза.

В УФНС рассказали, что всего в региональных центрах и офисах «Мои Документы» (МФЦ)  предоставляется 13 видов государственных услуг ФНС России.

— Самыми востребованными из них являются услуги по регистрации юридических лиц, физических лиц в качестве индивидуальных предпринимателей и крестьянских (фермерских) хозяйств, предоставлению сведений и документов, содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРИП, направлению в налоговый орган деклараций 3-НДФЛ, — уточнили в УФНС.

С начала 2019 года рост количества обращений в МФЦ Новосибирской области за получением налоговых услуг сохраняется: за январь-март в МФЦ было предоставлено 3914 налоговых услуг, что на 10% больше аналогичных показателей прошлого года.

Фото: предоставлено УФНС по Новосибирской области

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