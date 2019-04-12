За три месяца в Новосибирской области введено более 246,5 тыс кв м жилья

За январь — март 2019 года в Новосибирской области введено 246,579 тысяч кв. метров жилья или 2 830 квартир. Это ниже уровня аналогичного периода прошлого года на 24,1 %, сообщили в региональном мистрое.

Отмечается, что в областном центре сдано 93,234 тысяч кв. м жилья (99,2 % к аналогичному периоду прошлого года) или 1 521 квартира. На долю введённого многоэтажного жилья в регионе приходится 88,956 тыс.кв.м (106,6 % к аналогичному периоду прошлого года) или 36,1 % от общего объёма введенного жилья.

Объем ввода малоэтажного жилья за январь — март 2019 года в Новосибирской области составил 157,623 тыс.кв.м (65,3% к аналогичному периоду прошлого года) или 63,9 % от общего объёма введенного жилья.

Среди субъектов Российской Федерации по объемам жилищного строительства за январь – февраль 2019 года Новосибирская область занимает 22 место, введя на территории региона 1,3 % от сданной в эксплуатацию общей площади жилья, по России в целом.

За январь – февраль 2019 года в Сибирском федеральном округе Новосибирская область занимает 3 место по объёму введенного жилья.

Фото: Gensa Gensa