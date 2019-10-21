Новосибирцы стали чаще пользоваться электричками

В январе – сентябре 2019 года компания «Экспресс-пригород» перевезла 16,9 млн пассажиров в пригородных поездах, курсирующих на территории Новосибирского региона Западно-Сибирской железной дороги, что на 3,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили в службе корпоративных коммуникаций ЗСЖД.

Отмечается, что среди льготных категорий граждан с начала года на 9,7%, или 138 тыс. пассажиров, увеличено количество учащихся, которые воспользовались пригородными поездами на территории Новосибирской области.

Пассажирооборот за 9 месяцев 2019 года составил 691,7 млн пассажиро-километров, что на 2,6% больше, чем за аналогичный период 2018 года.

Фото: Gensa Gensa