Билайн построит «умный город» в новосибирском Академпарке

ПАО «ВымпелКом» (бренд Билайн) и АО «Академпарк» подписали Дорожную карту взаимодействия на период 2019-2020 гг., в которой закреплены конкретные проекты сотрудничества сторон, сообщили в пресс-службе Академпарка. Документ подписали на площадке форума «Открытые Инновации» вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса Билайн Джордж Хелд и генеральный директор Академпарка Владимир Никонов.

Согласно Дорожной карте, на базе Академпарка будет развернут «Умный город Билайн», который объединит в себе различные решения оператора в сфере интернета вещей. К весне 2020 года в Академпарке предусмотрена установка «умных приборов учета» и «умного освещения», также будет запущено программное обеспечение «Умный город Билайн». Для наглядной демонстрации работы системы «умного города» будет организован демонстрационного стенд.

Дорожная карта также предусматривает, что с декабря 2019 года студенты университетов Новосибирска и резиденты Академпарка получат доступ к учебному кластеру больших данных Билайн для изучения возможностей работы и тестирования алгоритмов. Предполагается, что к концу года Билайн установит в дата-центре на территории Академпарка свои серверы, которые станут учебной площадкой для студентов и резидентов Академпарка. Помимо этого в Дорожной карте предусмотрены мероприятия по работе Билайн со стартапами в digital-сфере и в области телекоммуникаций.

— Мы видим большой потенциал в развитии направления «умных городов». Вовлечение в эту работу молодых специалистов позволит полнее раскрыть потенциал уже существующих решений, а также поможет создавать больше инновационных и востребованных сервисов. Сотрудничество с Академпарком расширяет наши возможности в этом направлении, — отметил вице-президент по развитию цифрового и нового бизнеса Билайн Джордж Хелд.

Отмечается, что подписание Дорожной карты продолжает развитие сотрудничества Билайн и Академпарка, предусмотренного заключенным в августе 2018 года соглашением. В октябре прошлого года Билайн развернул на территории Академгородка в тестовом режиме стандарт NB-IoT (Narrow Band Internet of Things) – современную технологию интернета вещей на сети LTE. Технология NB-IoT позволяет единовременно подключить к сети несколько тысяч устройств, что имеет особое значение для создания полноценного «умного города».

Фото предоставлено Блоком по внешним коммуникациям ПАО «ВымпелКом»