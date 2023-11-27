Новосибирцы стали чаще приобретать мужскую одежду и обувь

Согласно данным аналитиков Авито и СберМаркетинга, в III квартале текущего года продажи аксессуаров в Новосибирске выросли более чем на четверть, а мужских вещей — более чем на 40%. Вместе с тем, 77% покупателей нарастили траты на одежду, а 55% —чаще приобретают отечественные бренды. Однако продажи брендовых вещей на Авито по сравнению с прошлым годом тоже выросли ни много ни мало на 57%.

В июле-сентябре этого года значительно увеличились продажи вещей от Balenciaga (+173%), Christian Dior (+87%), Dolce & Gabbana (+70%), Chanel (+66%) и Prada (+62%). А самым популярным брендом премиального сегмента по объему продаж стал Gucci (+85%) за год.

По словам Никиты Шашкевича, руководителя категории Fashion в Авито, в женской одежде в тройку лидеров вошел бренд Massimo Dutti, а в мужской — Stone Island.

— Ежедневно мы фиксируем более 760 тыс. запросов с названиями люксовых брендов, — уточнил он.

По сведениям СберМаркетинга, 15% граждан покупают одежду люксовых брендов. Еще 14% покупая любимые бренды, стараются искать варианты, чтобы сэкономить, а 29% перешли на более доступные бренды премиум-сегмента. 42% в покупке люксовой одежды не нуждаются.

Продажи женской одежды и обуви в Новосибирске выросли на 10% и 26% соответственно. Данный сегмент торговли лидирует по доле всех продаж на площадке и составляет 40% от всех сделок в категории «Одежда, обувь и аксессуары». Средний чек покупки составил 2 830 руб. Похожий средний чек и в категории «Женская обувь» — 2 230 руб.

Аналитики отмечают, что популярнее онлайн-шоппинг стал и у мужчин. Таким образом мужскую одежду в столице Сибири приобретали чаще на 44%, а обувь — на 61%. Средний чек покупки мужской одежды составил — 2 900 руб, а мужской обуви – 3 910 руб.

Кроме того, выросло и число сделок в категориях «Сумки, рюкзаки и чемоданы» (+41%) и «Аксессуары» (+25%) — новосибирцы стали чаще покупать головные уборы, ремни, очки, кошельки и прочее. Средняя цена в этих категориях составила 2 300 и 1 320 руб.

Аналитики СберМаркетинга сообщили, что ежеквартально значительная часть россиян (44%) тратит на одежду и аксессуары от 10 до 30 тыс. руб. Расходы менее 10 тысяч рублей — у 38% респондентов.

От 30 до 60 тыс. Руб. тратят 12% опрошенных, от 60 до 90 тыс. руб. – 4%. А вот бюджеты более 90 тысяч рублей могут позволить себе лишь 2% пользователей.

Результаты опроса продемонстрировали, что в текущем году 24% пользователей стали тратить на одежду на 10-15% больше средств. Увеличили расходы на 5-10% – 22% респондентов, на 15-20% – 19% опрошенных. Сумма расходов не изменилась у 23%.

При этом среди самых популярных мест покупки одежды звучали торговые центры – 72%, маркетплейсы – 61%, интернет-магазины – 57%, рынок – 22%. А 12% отовариваются в секонд-хендах, еще 9% — в соцсетях.

Исследование также показало, что в целом больше всего продаж в категории «Одежда и аксессуары» (аксессуары, женская обувь, мужская одежда и мужская обувь) пришлось на спортивный бренд Nike (на 67% год к году), при этом средний чек составил 3690 руб. На втором месте Adidas (средняя цена — 3260 руб.), на третьем — Zara (1940 руб.). Пятерку лидеров замыкают New Balance (5570 руб.) и H&M (1250 руб.).

Заметнее всего вырос спрос на бренд Coach в категории «Сумки, рюкзаки и чемоданы» — на 199%, средняя цена товара составила 5340 руб. Также почти в три раза увеличились продажи мужской обуви Asics (+181%) и New Balance (161%). Средние чеки составили 4820 и 6020 руб. соответственно. Последний бренд стал популярнее и у покупательниц женской обуви — продажи выросли на 176%, средний чек — 4860 руб.

Согласно результатам проведенного исследования, популярность набирают ресейл-платформы. Для покупки или продажи одежды в этом году ими пользовались 47%, однако, 53% пока даже не пытались.

55% россиян стали чаще покупать вещи российских дизайнеров, а 52% — покупают товары в доступных магазинах и не испытывают нужду покупать одежду за рубежом, как это делают 14% респондентов, еще 14% хотят так поступать, но пока так и не решились.