Новосибирцы стали чаще путешествовать

Самыми популярными регионами у путешественников минувшей зимой стали Краснодарский край, Москва и Московская область и Татарстан. Активнее всех путешествовали жители обеих столиц и Краснодарского края. К таким выводам пришли аналитики Авито Недвижимости, проанализировав рынок краткосрочной аренды жилья зимнего сезона 2020-2021 года.

Исследование показало, что самыми популярными регионами для самостоятельных путешествий у россиян этой зимой стали Краснодарский край, Москва и Московская область, Татарстан, Санкт-Петербург и Башкортостан. А больше всех в период с декабря по март путешествовали жители Москвы, Санкт-Петербурга и Краснодарского края.

По сравнению с 2020 годом, количество туристов больше всего увеличилось в Бурятии — там число пользователей, интересующихся краткосрочной арендой недвижимости выросло в полтора раза по сравнению с прошлой зимой. Жители Санкт-Петербурга стали путешествовать на 43% чаще, Новосибирска — на 38%.

Москвичи активнее всего интересовались жильем в Московской области, Санкт-Петербурге и Краснодарском крае. Петербуржцы чаще всего ездили в Москву и Ленобласть. Жители Краснодарского края в основном проявляли интерес к аренде жилья в своем же регионе, а также в Москве и Ростовской области. Жители Новосибирской области чаще всего интересовались жильем в своем регионе, а также Кемеровской области и Алтайском крае.