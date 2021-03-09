Форум «Технопром-2021» пройдет в конце августа

Международный форум технологического развития «Технопром-2021» пройдет в Новосибирской области в период с 25 по 27 августа. Соответствующие даты обозначены в распоряжении правительства региона, сообщили в пресс-службе правительства.

Принятый документ помимо определения дат форума предусматривает создание рабочей группы и экспертного совета по подготовке форума, а также определяет мероприятия-спутники «Технопрома-2021». В состав рабочей группы по подготовке форума вошли руководители областных исполнительных органов государственной власти Новосибирской области, СО РАН, мэрии Новосибирска, инновационных предприятий и др. Рабочей группе поручено разработать и утвердить план мероприятий по подготовке форума, обеспечить его выполнение.

В рамках форума «Технопром-2021» пройдут и мероприятия-спутники: Форум трансфера технологий, XV Сибирская венчурная ярмарка, а также XII Международный Сибирский форум «Индустрия информационных систем».