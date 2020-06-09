Новосибирцы стали чаще рассчитываться картами со смартфонов

Число бесконтактных платежей смартфонами в Новосибирске за год выросло на треть, оборот на 38%, средний чек составил 448 рублей. К таким выводам пришли аналитики Яндекс.Денег, изучив, как россияне платят бесконтактно картами Яндекс.Денег с помощью телефонов. Учитывались платежи пользователей с января по май 2020 года и за такой же период годом раньше. Всего сервис выпустил больше 2 млн пластиковых и 19 млн виртуальных карт, сообщили в пресс-службе компании.

Средний платеж новосибирцев при бесконтактном расчете за год увеличился на 5%. В топ-3 городов-миллионников по среднему чеку вошли Москва (545 рублей), Санкт-Петербург (538 рублей) и Ростов-на-Дону (463 рубля).

Отмечается, что с января по май этого года большинство (92%) бесконтактных платежей в Новосибирске было на сумму до 1000 рублей, 8% платежей — от 1 001 до 5 000 рублей.

Чаще всего картами Яндекс.Денег российские пользователи бесконтактно рассчитываются в супермаркетах, кафе и общественном транспорте.

В Новосибирске самые большие бесконтактные платежи картами Яндекс.Денег были в магазинах электроники — 112 тыс. и 95 тыс. рублей, в магазине напольных покрытий — 97 тыс. рублей, в клинике микрохирургии глаза им. С.Н. Федорова — 96 тыс. рублей, в магазине компьютерной техники — 93 тыс. рублей.

По России самые большие чеки при бесконтактном расчете картами Яндекс.Денег составили 250 000 рублей. Покупки на эту сумму были оплачены в дилерском центре BMW в Казани, а также в автомобильных магазинах в Уфе и Аксае. Второе место по этому показателю занял Краснодар, в котором пользователь Яндекс.Денег заплатил бесконтактно 249 960 рублей за раз.

Эксперты отмечают, что в Новосибирске доля платежей смартфонами от всего числа бесконтактных платежей через Яндекс.Деньги увеличилась за год до 46%. Лидерами по доле платежей телефонами стали Москва и Казань, где эти показатели достигли 54% и 53% соответственно.

По России оборот таких платежей увеличился на 26%, количество самих платежей — на 28%. А вот средний чек не изменился и составил 445 рублей. До 32% выросла также доля платежей виртуальными картами Яндекс.Денег — это на 10 п.п. больше, чем годом раньше. Оборот платежей такими карточками увеличился на 59%.

Фото: pixabay.com, автор- mohamed_hassan