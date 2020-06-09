Новосибирская область в топ-10 регионов по продажам электронного ОСАГО в период карантинных ограничений

За период карантинных ограничений, действовавших с конца марта, было продано около 3,6 млн электронных полисов обязательной «автогражданки». На топ-5 регионов-лидеров пришлось 27,1% всех проданных полисов е-ОСАГО, а на топ-10 регионов — почти 40%. Об этом сообщил президент Российского союза автостраховщиков (РСА) Игорь Юргенс.

По данным пресс-службы ВСС, РСА и НССО, самые активные продажи наблюдались в Москве (в этом регионе в период карантинных ограничений было продано около 400 тыс. полисов или 11% всех полисов е-ОСАГО в стране), Московской области (210 тысяч полисов или 6%), Свердловской области (150 тыс. полисов, 4%), Санкт-Петербурге (120 тыс. полисов, 3%) и Самарской области (108 тыс. полисов, 3%).

Вторую пятерку регионов из топ-10 по продажам электронного ОСАГО составили Новосибирская область (105 тыс. полисов или 3% всех электронных полисов в РФ), Кемеровская область (92 тыс. полисов, 2,6%), Красноярский край (87 тыс. полисов, 2,4%), Воронежская область (85 тыс. полисов, 2,4%) и Краснодарский край (84 тыс. полисов, 2,3%).

— Мы видим, что, если не считать Москву и Московскую области, где сосредоточено больше автомобилистов и в целом выше проникновение покупок онлайн, чем в среднем по РФ, остальные регионы в целом показывают довольно близкие цифры. Отличия количества проданных полисов е-ОСАГО в них объясняются, скорее всего, различной жесткостью карантинных ограничений в разных регионах, уровнем экономической активности, долей проживающих в них автовладельцев. Цифры говорят нам, что автовладельцы активно пользуются е-ОСАГО, это удобно, а сейчас — еще и гораздо более безопасно, чем покупка офлайн, — сказал Игорь Юргенс.

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