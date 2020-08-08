Новосибирцы стали чаще заказывать на AliExpress маркеры, школьные доски и микроскопы

В период с 15 июня по 15 июля жители Новосибирска увеличили количество заказов школьных товаров на AliExpress до 5 тысяч заказов на сумму 1,4 млн рублей, сообщили в пресс-службе компании.

Отмечается. Что бестселлерами по спросу среди пользователей являются канцелярские принадлежности: маркеры, ручки, карандаши, краски, альбомы для рисования, папки, ножницы и дыроколы.

— На маркетплейсе отмечают рост спроса на ноутбуки, что может свидетельствовать о подготовке к дистанционному обучению, — констатируют на AliExpress. — Так, в июне ноутбуки заказывали в 2 раза чаще по сравнению с аналогичным периодом 2019 года.

В компании рассказали, что вновь выросли в спросе планшеты, хотя до пандемии их востребованность падала несколько лет подряд. По данным на июль, рост их заказов составил 20%. Также среди школьников популярны гарнитуры (рост 10%) и принтеры (рост 15%).

— Подготовка к — в самом разгаре. Мы видим оживленный интерес к сопутствующим товарам не только со стороны родителей, но и со стороны учебных заведений, ведь в ближайшее время им необходимо укомплектовать кабинеты необходимым для учебного процесса оборудованием, — отмечает пресс-служба AliExpress Россия.

В компании подчеркнули, что на маркетплейсе закупаются не только школьники и их родители, но и поставщики оборудования для учебных заведений. Среди них популярны школьные доски и лабораторные принадлежности: микроскопы и другие приборы для проведения школьных опытов.

Фото: pixabay.com, автор- sweetlouise