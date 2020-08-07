В Новосибирской области за неделю заболевших COVID-19 стало больше на 7%

По состоянию на 7 августа количество жителей, которым был поставлен диагноз «новая коронавирусная инфекция», в Новосибирской области увеличилось на 7%. При этом количественный прирост составил 685 случаев за неделю, сообщили в Информационный центр по мониторингу ситуации с коронавирусом (ИЦК). На прошедшей неделе регион преодолел порог в 10 тысяч заболевших.

— По состоянию на 7 августа Новосибирская область находится на 6-м месте по проценту прироста выявленных случаев COVID-19 в СФО. По области уже три месяца фиксируется значительный ежедневный прирост количества зарегистрированных случаев инфекции (превышающий 100 человек/сутки), — говорится в сообщении.

7 августа на территории Новосибирской области выявлено 10 031 человек с диагнозом «коронавирусная инфекция». Самый большой количественный прирост зарегистрированных случаев заболевания в регионе за отчетный период зафиксирован 3 августа — 106 человек за сутки.

Индекс прироста заболевших в целом по СФО за истекший период — 8%. Таким образом, общая картина в федеральном округе хуже, чем в Новосибирской области.

На 1-ом месте по проценту прироста новых случаев COVID-19 за неделю в СФО — снова Кемеровская область (17%). На 2-м месте — Омская область. Здесь количество человек, заболевших коронавирусной инфекцией, за неделю увеличилось на 11%. Замыкает список вновь Тыва, которая возглавляет тройку самых благополучных регионов: здесь прирост новых случаев коронавируса снизился до 3%.

Отмечается, что средний темп прироста новых выявленных случаев в СФО снизился незначительно – до 1,1% в день (1,3% — неделей ранее). Наибольшее снижение темпов произошло в Республике Алтай – в 1,5 раза — с 1,7% до 1,1%. В Кемеровской области и Республике Хакасия темпы прироста остались на прежнем уровне: 2,4% в день и 0,7% соответственно.

По РФ показатель прироста значительно ниже, чем в Новосибирской области и СФО, за неделю он уменьшился с 5 до 4%.

ИЦК отмечает, что первые два региона Сибири на прошедшей неделе преодолели порог в 14 000 заболевших – Красноярский край и Иркутская область. Порог в 10 000 – преодолела Новосибирская область, в 7 000 – Омская область, в 4 000 – Кемеровская область.

Показатель прироста заболевших — один из ключевых в оценке эпидемической картины. На него, в числе прочих, ориентируется Роспотребнадзор, давая региональным властям рекомендации о снятии ограничений или введении послаблений режима при эпидемии.

Фото предоставлено ИЦК