Новосибирцы возвращают свои пенсионные накопления из НПФ в ПФР

Большинство жителей Новосибирской области, а именно 88%, по итогам 2020 года решили из НПФ вернуться в ПФР, сообщили в пресс-службе регионального ПФР.

В пенсионном фонде напомнили, что по закону у граждан, имеющих пенсионные накопления, есть право доверить их управление:

Пенсионному фонду России, выбрав управляющую компанию (УК), отобранную по конкурсу, с которой ПФР заключил договор доверительного управления средствами пенсионных накоплений, в том числе один из инвестиционных портфелей государственной управляющей компании (ГУК) — ВЭБ.РФ.

Негосударственному пенсионному фонду (НПФ), осуществляющему деятельность по обязательному пенсионному страхованию.

При этом, пользоваться правом на смену страховщика можно ежегодно. Для реализации этого права граждане могут подать соответствующее заявление о переводе средств пенсионных накоплений: о переходе в ПФР из НПФ или наоборот, о переводе из одного НПФ в другой, а также о выборе управляющей компании.

— Стоит помнить, что смена страховщика чаще одного раза в 5 лет может повлечь потерю инвестиционного дохода, а в случае отрицательного результата инвестирования – уменьшение средств пенсионных накоплений на сумму инвестиционного убытка (в некоторых случаях). Если же страховщиком гражданина является Пенсионный фонд России, смену управляющей компании (УК) или инвестиционного портфеля УК можно производить ежегодно без потери инвестиционного дохода, — подчеркнули в пенсионном фонде.

Узнать, кто является страховщиком Ваших пенсионных накоплений можно в Личном кабинете на портале госуслуг или сайте ПФР, где можно заказать справку (выписку) о состоянии индивидуального лицевого счета. В ней есть вся информация о том, кто сегодня управляет Вашими накоплениями, а также указана сумма дохода от инвестирования средств пенсионных накоплений, не подлежащего передаче, в случае досрочного перехода.

Решение по принятым в течение 2020 года заявлениям граждан будет вынесено до 1 марта 2021 года (в случае досрочного перехода) либо до 1 марта года, в котором истекает пятилетний срок, исчисляющийся начиная с года подачи заявления (в случае срочного перехода, происходящего без потери инвестиционного дохода).