Задержка с выплатой гонораров в клубе «Амур»

Хоккеисты не получали обещанное вознаграждения всего два месяца. Год назад было гораздо хуже и все закончилось скандалом с привлечением журналистского сообщества. Однако с этого новые владельцы «Амура», видимо урок так и не вынесли.

Как финансовые проблемы влияют на спортивные перспективы команды?

Хабаровский клуб, несмотря на заявленные финансовые проблемы, пытается выглядеть серьезно. Однако, если посмотреть чуть глубже, впечатление совсем другое. Как выяснили журналисты, владельцы «Амура» на данный момент даже не подписывают долгосрочные контракты с игроками. К тому же, Владимир Бутузов и оба голкипера клуба заканчивают контракты в этом году. Валентин Пьянов и Денис Голубев — иностранцы, которые по-видимому выходят на рынок с целью поиска новых перспектив. Многие эксперты уверены, что фанатам хабаровского «Амура» пора задуматься, почему их команду вспоминают только по каким-то негативным причинам и не является это причиной поиска нового фаворита.

Может ли ситуация улучшиться?

Сейчас в клубе говорят, что это «техническая задержка». Тренерский штаб и официальные представители команды заявляют, что долги будут выплачены в конце месяца. Сами хоккеисты, как и фанаты, вряд ли в это поверили, основываясь на прошлом инциденте. В сезоне 2019/20 должны были давать деньги чаще, но как было на самом деле — не совпадает с обещаниями.

Перспективы клуба

Результаты предыдущих игр «Амура» не впечатляют, хотя мимолетные победы зафиксированы, как это было с «Барысом» или «Спартаком». Несмотря на это, в турнирной таблице ничего не меняется и хоккеисты непременно вылетят из лиги. После того, как начались те же задержки, хабаровскому клубу стоит задуматься о своих перспективах. Если этого не произойдет — история «Амура» может закончиться.

Сегодня у каждого хоккеиста этого клуба есть аргументированный повод поговорить о новом трудоустройстве. Еще год назад многие эксперты, привыкшие смотреть хоккей онлайн каждый день, были уверены, что ситуация может поменяться после увольнения руководства. Но такие надежды уже развеяны. Команда находится за пределами зоны плей-офф. Даже многолетние фанаты клуба уже более чем уверены в том, что до ⅛ хоккеисты не дойдут с таким раскладом.