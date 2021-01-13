Новосибирцы высоко оценивают свои шансы найти новую работу

15% жителей Новосибирской области опасаются или точно уверены в том, что в их компании будут сокращения сотрудников после новогодних праздников, это один из самых низких показателей среди регионов России. Таковы результаты опроса, проведенного службой исследований hh.ru.

— Выше всего доля тех, кто ожидает сокращений, среди соискателей из сфер «Банки, инвестиции, лизинг» (36%), «Транспорт, логистика» (35%), «Туризм, гостиницы, рестораны» (34%), а также среди высшего менеджмента (30%) и в сфере добычи сырья (29%), — уточнили эксперты.

При этом, многие работающие жители из Новосибирской области сами готовы и планируют поменять место работы, 79% опрошенных заявили о таких намерениях. Чаще других задумываются о том, что пора искать новое место трудоустройства представители автомобильного бизнеса, юристы, а также респонденты из индустрии гостеприимства (туризм, гостиницы, рестораны) и сферы продаж.

Отмечается, что жители из региона довольно высоко оценивают свои шансы найти работу в начале 2021 года: 41% считают, что точно найдут работу, еще 35% уверены, что скорее найдут, чем нет, и лишь 9% сомневаются в том, что им удастся трудоустроиться.

Любопытно, что больше всего в своей востребованности уверены специалисты, работающие в спортивных клубах и салонах красоты, а также менеджеры продаж и продавцы-консультанты.

— Специалисты из сферы продаж, действительно востребованы в Новосибирской области, и среди них довольно низкая конкуренция, на одну вакансию приходится, в среднем, 3 кандидата, — комментирует руководитель пресс-службы hh.ru по Сибири, Лилия Эсауленко, — В beauty-сфере конкуренция за рабочие места более заметная, и на одну вакансию приходится уже 5,1 резюме, но это все равно в пределах нормы. Поэтому опытные сотрудники фитнес-центров и салонов красоты, которые планируют в новом году поменять место работы, с большой вероятностью найдут его в своей сфере, а вот начинающим специалистам лучше не рисковать, поиск работы для них может затянуться.

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