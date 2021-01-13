На НПЗ модернизировали линейку оптических прицелов

Новосибирский приборостроительный завод (НПЗ) Холдинга «Швабе» Госкорпорации Ростех внедрил новую выверку в классические прицелы серии ПО, сообщили в пресс-службе Холдинга. Отмечается, что улучшение тактико-технических характеристик проведено при активном взаимодействии с пользователями.

Изменения внесены в прицелы постоянной и переменной кратности – ПО 4х24, ПО 6х36, ПО 3-9х24 и их версии для планки Пикатинни. Теперь в прицелах ПО 6х36 величина одного клика по вертикали и горизонтали составляет 1,6 см на дистанции 100 м, в отличие от предыдущих 3,2 см. В прицелах ПО 4х24, ПО 3-9х24 величина одного клика теперь – 2,5 см на дистанции 100 м. Это позволяет точнее и быстрее привести устройство к нормальному бою, а также сделать поправки непосредственно при стрельбе по цели.

По словам генерального директора НПЗ Василия Рассохина, новые модели с улучшенными характеристиками постепенно заменят предыдущие версии.

Новосибирский приборостроительный завод – основной производитель прицельной техники в составе «Швабе». Предприятие выпускает широкую линейку изделий для стрельбы из нарезного и снайперского оружия дневного и ночного видения.

Фото пресс-службы Холдинга