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Новосибирцы хранят на вкладах в среднем около 1,2 млн рублей

  • 16/03/2023, 10:41
ВТБ составил портрет клиента, размещающего деньги на депозиты и счета банка в Сибирском федеральном округе.

новости бизнесаМужчины старше 50 лет более склонны к классическим накоплениям и предпочитают вклады сроком от полугода до года, средний размер таких депозитов составляет 2,44 млн рублей. На накопительных счетах средства чаще хранят женщины 30-50 лет, средний остаток по ним – 72 тысячи рублей.

Наибольшей популярностью в Сибири – как по числу пользователей, так и по объему размещенных средств – вклады пользуются у жителей Иркутской, Новосибирской, Кемеровской областей. Эти же регионы составляют топ-3 и по количеству открытых накопительных счетов, при этом по объему средств на них лидируют Новосибирская, Иркутская области и Красноярский край. Число вкладчиков за год выросло на 80%, пользователей накопительных счетов – на четверть.

Частные клиенты банка предпочитают дистанционный формат открытия депозитов и накопительных счетов – их доля составила 78% (+18% по сравнению с 2021 годом), 22% клиентов выбрали привычный способ размещения средств сбережений в отделениях банка.

Наибольший объем сбережений на депозитах хранят клиенты старше 65 лет – на них приходится половина вкладов. Пятую часть средств разместили вкладчики в возрасте 50-59 лет, еще 16% – 40-49 лет, а средства клиентов до 40 лет занимают 11% от общего объема. Женщины чаще используют депозиты как финансовый инструмент для накоплений: ими в прошлом году открыто более 60% от общего числа вкладов. При этом наибольшими суммами располагают представители мужского пола — они разместили 60% средств.

Чаще всего клиенты открывают вклады на срок от полугода до года, они составляют примерно половину от общего количества новых депозитов. Еще 30% средств хранятся на долгосрочных вкладах, около 20% размещены на срок до полугода.

Держать сбережения «под рукой» на накопительных счетах предпочитают женщины: сибирячки открыли 54% счетов-копилок, на остаток средств на них приходится более половины портфеля.

Средний размер депозита жителя Сибири составил 1,4 млн рублей. На накопительных счетах сибиряки в среднем хранят порядка 82 тысяч рублей.

Новосибирцы хранят на рублевых вкладах в среднем около 1,2 млн рублей. Женщины открыли 60% вкладов, при этом мужчинам принадлежит 52% всего объема депозитов. Накопительным счетам, которыми можно более гибко управлять, дамы отдают предпочтение чаще (55% счетов), но держат на них меньше средств, по сравнению с мужчинами.

«Наша аналитика показывает, что новосибирцы грамотно подходят к формированию накоплений, предпочитая размещать на срочный вклад более крупные суммы, а для непредвиденных расходов использовать накопительные счета, средства с которых можно снимать без потери процентов. По сравнению с 2021 годом, количество открытых вкладов в ВТБ Новосибирской области увеличилось почти в 2 раза, интерес к накопительным счетам вырос на 30%. Более половины депозитов принадлежат вкладчикам старше 60 лет, эта возрастная категория разместила на них 48% средств», – отметил управляющий ВТБ в Новосибирской области Сергей Никулин.

Фото: freepik.com

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Рубрики :

Регионы: Сибирь

Теги : ВТБ вклады


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