Райффайзенбанк нашел способ покинуть РФ

Райффайзенбанк, через который проходит почти половина всех трансграничных платежей в России, разрабатывает план финального ухода с российского рынка, пишет австрийский еженедельник Falter, ссылаясь на документы, подготовленные для топ-менеджмента.

Руководство Raiffeisen Bank International обсуждает сделку, в рамках которой российский Райффайзенбанк, а также белорусская «дочка» Приорбанк достанутся Сбербанку, а австрийская группа в обмен получит замороженные активы российского банка в Европе.

Ранее редакция сообщала, что Papa John’s возможно продолжит работу отдельно от американской компании.

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