Новосибирцы задолжали финансовым организациям более 17,8 млрд рублей

За год просроченные обязательства россиян по всем видам кредитам выросли на более чем 100 млрд рублей и практически достигли уровня конца 2016 года. К таким выводам пришли аналитики БКИ «Эквифакс» и СРО «НАПКА».

— На текущий момент объем просроченной задолженности физических лиц находится в пределах 935-940 млрд рублей, что больше показателя начала года на 20%. Напомним, что по итогам посткризисного 2016 года общий объем долговых обязательств россиян был на уровне 972 млрд. рублей, — отмечают эксперты.

Отмечается, что в целом по России наибольшая просрочка сформирована по традиции в сегменте кредитов наличными (порядка 560 млрд рублей), далее идет сегмент кредитных карт (153 млрд рублей), ипотека (101 млрд рублей), МФО (64 млрд рублей), автокредитование (58 млрд рублей). При этом, основным драйвером просроченной задолженности стало автокредитование. За год прирост превышает 22%.

При этом беззалоговое банковское кредитование несмотря на то, что традиционно относится к высокорискованному сегменту, выросло на минимальные 12% по кредитам наличными и 16% по кредитным картам.

— При этом в количественном выражении долги обновили 5-летний максимум. На текущий момент их количество достигает 12,6 млн штук. В перспективе их количество может вырасти за счет тех заемщиков, которые не смогли вернуться в график платежей после кредитных каникул. Напомним, что годом ранее количество долгов было на уровне 10,9 млн, — говорят аналитики.

В Новосибирской области наибольшая просрочка сформирована в сегменте кредитов наличными (10,8 млрд рублей, что на -0,78% по сравнению с прошлым годом). Далее следуют просрочки по кредитным картам (3,5 млрд рублей, +9,33%). На третьем месте просроченная задолженность по ипотеке (1,6 млрд рублей, +11,36%). Далее идут автокредиты (1,2 млрд рублей, +13,63%) и просрочки по кредитам POS (605,6 млн рублей, -8%). Всего, по данным БКИ «Эквифакс» и СРО «НАПКА», новосибирцы должны более 17,8 млрд рублей.

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