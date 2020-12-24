Новосибирская область получит почти 4 млрд рублей на дороги и мост через Обь

— Принято решение о выделении средств Новосибирской области в рамках реализации национального проекта «Безопасные и качественные автомобильные дороги» на обеспечение транспортной доступности к Многофункциональной ледовой арене 600 млн рублей в 2021 году и 590 млн рублей в 2022 году. Средства пойдут на реконструкцию площади Лыщинского с участками автомобильных дорог и автомобильных дорог по дамбе Октябрьского моста и от Лыщинского до пляжа «Наутилус», а также на строительство автомобильной дороги от пляжа «Наутилус» вдоль территории Многофункциональной ледовой арены с заездом на дамбу Октябрьского моста, цитирует первого заместителя председателя Государственной Думы, депутата от Новосибирской области Александра Жукова пресс-служба регионального правительства.

Отмечается, что решение о выделении средств Новосибирской области принято комиссией Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде.

Также поддержано решение направить средства на реконструкцию автомобильной дороги «Новосибирск-Кочки-Павлодар» в 2021 году – 200 млн рублей, в 2022 году – 400 млн рублей, в 2023 году – 11,9 млн рублей. На строительство моста через Обь в рамках государственно-частного партнерства в 2023 году выделяется 2,1 млрд рублей.

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