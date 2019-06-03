 Рекламодателям

ПроЗдоровье
ПроНедвижимость
ПроБизнес

Новосибирцы задолжали по налогу на имущество физлиц 2,3 млрд рублей

В том числе по транспортному налогу — 1,8 млрд рублей.
  • 03/06/2019, 11:44
Новосибирцы задолжали по налогу на имущество физлиц 2,3 млрд рублей

Долг по налогу на имущество физических лиц накопили 587 тысяч жителей Новосибирской области. 425 тыс. человек имеют задолженность по транспортному налогу, 360 тыс. – по земельному налогу, сообщили в пресс-службе УФНС по Новосибирской области.

Общий размер задолженности по имущественным налогам физических лиц с начала 2019 года в регионе уменьшился на 18%. По состоянию на 1 мая он составил 2,3 млрд руб., с учетом пени. При этом самая большая сумма задолженности – по транспортному налогу, она составляет 1,8 млрд руб.

Налоговые органы активно используют меры принудительного взыскания задолженности по имущественным налогам: направляют должникам требования об уплате налогов и сборов, обращаются за взысканием задолженности в суд. В свою очередь, службой судебных приставов могут быть приняты решения о наложении ареста на имущество должников, о приостановлении операций по их банковским счетам, об ограничении на выезд за рубеж.

— Налогоплательщики могут узнать о своих долгах в налоговой инспекции по месту учета, а также в офисах МФЦ. Кроме того, получить информацию о задолженности и произвести оплату онлайн можно с помощью электронного сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для физических лиц» на сайте ФНС России, через приложение для мобильных устройств «Налоги ФЛ» или через сайт госуслуг, — напомнила начальник отдела урегулирования задолженности УФНС России по Новосибирской области Наталья Шелехова.

Она отметила, что оплатить задолженность можно также на сайте ФНС с помощью сервиса «Уплата налогов, страховых взносов физических лиц». Причем налогоплательщик может заплатить не только за себя, но и за других людей, например, за родственников, через сервис «Уплата налогов за третьих лиц».

Фото: Ростислав Нетисов

Популярное с сайта

S7 Airlines приступает к полётам из Новосибирска в Батуми

03/06/2019, 14:43
Батуми станет вторым грузинским городом, имеющим авиасообщение с Новосибирском.
Теплосети Черепаново приготовили для инвестора

Теплосети Черепаново приготовили для инвестора

03/06/2019, 13:58
Администрация поселка готова передать теплосистему концессионеру на 15 лет.
Коммерческого директора IT- компании с зарплатой от 500 тысяч рублей ищут в Новосибирске

Коммерческого директора IT- компании с зарплатой от 500 тысяч рублей ищут в Новосибирске

03/06/2019, 13:28
Аналитики HeadHunter составили топ-10 самых дорогих предложений за май.

Актуальный разговор

Гендиректор и учредитель агентства недвижимости «Большой Город» Жанна Волобуева

За что мы платим: риэлторы — это независимые эксперты, роль которых только возрастет

Все материалы
Новости

«Роснано» ищет заказы на электробусы и троллейбусы

03/06/2019, 19:00

Сельхозпроизводителям области перечислено 758 млн. руб господдержки

03/06/2019, 18:39

Новосибирская область перешла на «цифру»

03/06/2019, 17:34

Регионы Сибири не встраиваются в план-графики «Газпром газомоторное топливо»

03/06/2019, 17:31

ООО «Газпром межрегионгаз Новосибирск» ограничит подачу газа ФГУП «УЭВ»

03/06/2019, 16:50

S7 Airlines приступает к полётам из Новосибирска в Батуми

03/06/2019, 14:43

Теплосети Черепаново приготовили для инвестора

03/06/2019, 13:58

Коммерческого директора IT- компании с зарплатой от 500 тысяч рублей ищут в Новосибирске

03/06/2019, 13:28

Роспотребнадзор выявил в регионе продукцию предприятий–«фантомов»

03/06/2019, 12:51

Что выбрать? Собственную службу маркетинга или аутсорс?

03/06/2019, 12:28

 © 2016-2019 – Ассоциация «Клуб независимых корреспондентов» 16+

Infopro54 - Важные новости Новосибирска и Новосибирской области

Недвижимость
Здоровье
Бизнес


Подписываясь на новости, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
×
Июнь 2019
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Май    
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×
Arrow
Arrow
Slider
×





Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×

Оставьте свои контакты и наш менеджер свяжется с вами, чтобы уточнить необходимые данные.



Отправляя сообщение, я принимаю условия соглашения об использовании персональных данных и соглашаюсь с Правилами сайта
Я согласен (согласна)

×
Наверх в Новости Новосибирска