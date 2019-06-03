Сколько раз вы сталкивались с ситуацией когда рекламный бюджет в десятки, сотни тысяч, а то и миллионы рублей был «слит» и не приносил абсолютно никакого результата? А сколько вы слышали «объективных причин» провала от маркетинговых агентств и отделов продаж? Устали тратить свои деньги в пустую? Пора самому разобраться в вопросах маркетинга!

Зачем об этом знать первым лицам? Чтобы понять, как грамотно сократить инвестиции в маркетинг без потери продаж. Отстроить структуру отдела продаж так, чтобы увеличить продажи в рамках ограниченного маркетингового бюджета.

Будет полезно:

Предпринимателю для управления маркетинговым бюджетом

Коммерческому директору для понимания маркетинговых стратегий и уменьшения инвестиций в маркетинг

Руководителям отделов продаж для построения эффективной структуры отдела продаж: оценивать и контролировать продажи с помощью маркетинговых стратегий.

Кратко о программе:

Что выбрать? Собственную службу маркетинга или аутсорс? Как ставить задачи и оценивать работу?

Маркетинговая стратегия: Как провести исследования рынка за короткие сроки и малые деньги… и понять, что делать дальше?

Модель «Зачем? Кому? Что? Как?» — полный цикл маркетинга для немаркетологов за 1 час

Как построить отдел продаж в компании. Как оценивать и контролировать продажи?

Как сделать так, чтобы вашу рекламу слушали, смотрели и читали?

Приходи на тренинг Александра Белгорокова «Маркетинг и продажи для первых лиц» и узнай как сделать так чтобы в рекламе работал каждый вложенный рубль.

Подробности и билеты на сайте Charisma.ru

Фото: предоставлено организаторами