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Что выбрать? Собственную службу маркетинга или аутсорс?

Мастер-класс Александра Белгорокова «Маркетинг и продажи для первых лиц» 20 июня в Новосибирске.
  • 03/06/2019, 12:28
белгороков

Сколько раз вы сталкивались с ситуацией когда  рекламный бюджет в десятки, сотни тысяч, а то и миллионы рублей был «слит» и не приносил абсолютно никакого результата? А сколько вы слышали «объективных причин» провала от маркетинговых агентств и отделов продаж? Устали тратить свои деньги в пустую? Пора самому разобраться в вопросах маркетинга!

Зачем об этом знать первым лицам? Чтобы понять, как грамотно сократить инвестиции в маркетинг без потери продаж. Отстроить структуру отдела продаж так, чтобы увеличить продажи в рамках ограниченного маркетингового бюджета.

Будет полезно:

  • Предпринимателю для управления маркетинговым бюджетом
  • Коммерческому директору  для понимания маркетинговых стратегий и уменьшения инвестиций в маркетинг
  • Руководителям отделов продаж  для построения эффективной структуры отдела продаж: оценивать и контролировать продажи с помощью маркетинговых стратегий.

 Кратко о программе:

  • Что выбрать? Собственную службу маркетинга или аутсорс? Как ставить задачи и оценивать работу?
  • Маркетинговая стратегия: Как провести исследования рынка за короткие сроки и малые деньги… и понять, что делать дальше?
  • Модель «Зачем? Кому? Что? Как?» — полный цикл маркетинга для немаркетологов за 1 час
  • Как построить отдел продаж в компании. Как оценивать и контролировать продажи?
  • Как сделать так, чтобы вашу рекламу слушали, смотрели и читали?

Приходи на тренинг Александра Белгорокова  «Маркетинг и продажи для первых лиц» и узнай как сделать так чтобы в рекламе работал каждый вложенный рубль.

Подробности и билеты на сайте Charisma.ru

Фото: предоставлено организаторами

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