Что выбрать? Собственную службу маркетинга или аутсорс?

Сколько раз вы сталкивались с ситуацией когда рекламный бюджет в десятки, сотни тысяч, а то и миллионы рублей был «слит» и не приносил абсолютно никакого результата? А сколько вы слышали «объективных причин» провала от маркетинговых агентств и отделов продаж? Устали тратить свои деньги в пустую? Пора самому разобраться в вопросах маркетинга!
Зачем об этом знать первым лицам? Чтобы понять, как грамотно сократить инвестиции в маркетинг без потери продаж. Отстроить структуру отдела продаж так, чтобы увеличить продажи в рамках ограниченного маркетингового бюджета.
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Фото: предоставлено организаторами
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