Новосибирск благодаря «Ростелекому» присоединился к оперной акции «Классика на Дворцовой»

Онлайн-эфир акции «Классика на Дворцовой» организовала компания ПАО «Ростелеком» совместно с департаментом культуры, спорта и молодежной политики мэрии Новосибирска.

Проект «Классика на Дворцовой» — одно из самых ярких мероприятий в культурном календаре страны, которое каждый год собирает на главной площади Санкт-Петербурга десятки тысяч зрителей. В этот раз генеральным партнером акции стала компания «Ростелеком», которая также провела онлайн-трансляцию концерта на мультимедийной платформе Wink.

— «Ростелеком» уделяет большое внимание сохранению культурного наследия и поддержке классического искусства. «Классика на Дворцовой” — уникальное событие в культурной жизни не только города, но и всей страны. Мы объединили цифровые технологии и классику, чтобы наши клиенты увидели уникальное событие в высоком качестве, — сказал накануне концерта президент ПАО «Ростелеком» Михаил Осеевский.

В Новосибирске любители оперы виртуально перенеслись из киноконцертного комплекса им. Маяковского в центр Северной столицы, где под открытым небом выступали заслуженная артистка России Вероника Джиоева, дважды лауреат премии «Грэмми» Ильдар Абдразаков, итальянская певица русского происхождения Мария Мудряк, мексиканский тенор Артуро Чакон-Крус, кубинское сопрано Мария Алейда и другие.

До начала концерта новосибирские зрители также посмотрели премьеру фильма об истории проекта с лучшими за последние 7 лет выступлениями оперных звезд. Фильм дал возможность побывать за кулисами шоу и ощутить атмосферу, в которой рождалась «Классика на Дворцовой». А директор музея города Новосибирска Елена Щукина рассказала гостям вечера о том, что связывает два города.

— Наши города соединяет долгая история, в том числе и в области культуры. В частности, в годы Великой Отечественной войны к нам были эвакуированы театры, филармонии, музеи. Новосибирцам повезло, потому что благодаря этому провинциальный тогда город смог приобщиться к высокому искусству. В итоге это стало важным толчком для того, чтобы Новосибирск стал тем культурным городом, каким он есть сегодня, — пояснила Щукина.

Технически бесперебойную трансляцию концерта «Классика на Дворцовой» обеспечили специалисты макрорегионального филиала «Сибирь» ПАО «Ростелеком». Также благодаря услуге «Wi-Fi HotSpot» все пришедшие на мероприятие могли воспользоваться бесплатным высокоскоростным интернетом. Для того, чтобы создать единую зону покрытия, в залах киноконцертного комплекса было смонтировано несколько точек доступа Wi-Fi.

Фото предоставлено пресс-службой компании