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«РАТЭК» остается самым крупным должником по заработной плате в регионе

Общая сумма задолженности предприятия перед работниками составляет 78 млн. рублей.
  • 28/05/2019, 10:55
«РАТЭК» остается самым крупным должником по заработной плате в регионе

Самым крупным должником по заработной плате в Новосибирской области остаётся ООО «РАТЭК». Деятельность организации прекращена, с 21.03.2019 введена процедура банкротства – наблюдение. В настоящее время общая сумма задолженности составляет 78 млн. рублей перед 1661 работником (из них работников — жителей Новосибирской области 342 человека, задолженность перед которыми составляет 11,1 млн. рублей). В марте задолженность выросла на 4,6 млн. рублей (начислены компенсации уволенным работникам в связи с высвобождением), сообщили в пресс-службе Роструда.

Отмечается, что Государственной инспекцией труда в Новосибирской области в ООО «РАТЭК» проведены многочисленные проверки соблюдения трудового законодательства (21 проверка), в ходе которых выявлены нарушения требований трудового законодательства, в том числе ст. ст. 127, 136, 140 Трудового кодекса РФ. По результатам проверок работодатель неоднократно привлекался к административной ответственности.

В 2018 году выплачена задолженность на общую сумму 40 млн. рублей.

Ситуация в организации рассматривалась на заседании областной комиссии.

— В настоящее время банковские счета организации арестованы по причине долгов по налоговым платежам и страховым взносам. Работниками организации направляются исковые заявления в суд о взыскании заработной платы. Судом удовлетворено 729 заявлений на сумму 29,6 млн. рублей, которые направлены на исполнение в службу судебных приставов, — рассказали в пресс-службе госинспекции.

В отношении руководителя организации Сергея Цыплакова возбуждены и расследуются 2 уголовных дела по части 2 статьи 145.1 УК РФ (полная невыплата свыше двух месяцев заработной платы) и по ч. 2 статьи 201 УК РФ (злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия).

Фото: pixabay.com, автор- Evgeny

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