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Новосибирск договорился о сотрудничестве с «РОСНАНО»

Профильным структурам мэрии поручено подготовить предложения по развитию парка троллейбусов на литий-ионных аккумуляторах.
  • 02/07/2019, 17:14
Новосибирск договорился о сотрудничестве с «РОСНАНО»

Мэр Новосибирска Анатолий Локоть встретился со старшим управляющим директора по региональной политике и взаимодействию с органами власти и Федеральным Собранием ООО «УК «РОСНАНО» Дмитрием Криницким и управляющим директором – проектные продажи ООО «Литэко» — УО ООО «Лиотех-Инновации» Валерием Ярмощуком, сообщили в пресс-службе мэрии города Новосибирска.

Отмечается, что в ходе встречи обсуждались направления сотрудничества Группы «РОСНАНО» с администрацией города и профильными подведомственными организациями Новосибирска.

В частности, были достигнуты договоренности о совместном продвижении вопроса по развитию парка троллейбусов с удлиненным автономным ходом на базе литий-ионных аккумуляторов, производимых портфельной компанией ООО «Лиотех-Инновации».

Глава Новосибирска поручил профильным структурам мэрии – департаменту транспорта и дорожно-благоустроительного комплекса и департаменту промышленности, инноваций и предпринимательства мэрии – проработать этот вопрос, подготовить предложения по его дальнейшему продвижению.

Фото: Фотобанк Moscow-Live.ru

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